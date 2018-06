Görögország és Macedónia aláírta a megállapodást a névvita rendezéséről

A görög-macedón-albán hármas határon fekvő Preszpa-tó görög oldalán, Pszaradesz településen tartott ceremónián részt vett Alekszisz Ciprasz görög és Zoran Zaev macedón miniszterelnök is.



Macedónia eddig Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság néven szerepelt a hivatalos iratokban. A 27 év vita után a héten megkötött egyezség értelmében az országot Észak-Macedóniára nevezik át. A megállapodást még jóvá kell hagynia mindkét ország parlamentjének, Macedóniában pedig még népszavazást is tartanak.



A megállapodás lehetővé teszi, hogy Macedónia elkezdje a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, és várhatóan a NATO is hamarosan felveszi az országot a tagjai közé.