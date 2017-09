Golyóval a fejében találták meg a 5,2 méter hosszú szörnyet

Lelőtték Queensland egyik legnagyobb, 5,2 méter hosszú hím bordás krokodilját - írta a The Guardian online kiadása.



Az óriási hüllőt golyóval a fejében találták meg a queenslandi Rockhamptonban, a Fitzroy folyóban csütörtökön, a rendőrség vizsgálatot indított az illegálisan elpusztított állat ügyében.



A közeli Koorana krokodilfarmra szállították a tetemet, ahol a boncolás után eltemetik.



John Leaver, a farm gazdája szerint az elmúlt húsz-harminc évben nem találkoztak ötméteresnél nagyobb krokodillal.



"Lehet, hogy a vadonban lőttek hosszabbat, amiről nem tudunk, de emlékeim szerint ez az elmúlt három évtized legnagyobb krokodilja" - mondta pénteken Leaver. Hozzátette: "valaki valószínűleg nagyon megijedt", azért lőhette le az állatot.



Michael Joyce, a queenslandi környezetvédelmi minisztérium egyik vezetője szerint lehetséges, hogy a környék hím krokodiljai között hatalmi harcok törnek ki, bár ez nem jelenti azt, hogy az emberekkel szemben is agresszívebben viselkednek, "nem árt vigyázni".



A világ legnagyobb, fogságban tartott krokodilja az 5,48 méter hosszú Cassius nevű hím, melyet harminc éve fogtak be az Északi Területen, jelenleg Queensland északi részén, egy Green Island-i farmon él. A világcsúcstartó egy 6,16 méteres Fülöp-szigeteki, Lolong nevű krokodil volt, amíg 2013-ban el nem pusztult.