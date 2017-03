Meghalt a megkéselt rendőr és az egyik elgázolt nő Londonban

Két súlyos incidens történt szerda délután a brit parlament épületénél

Szemtanúk szerint egy férfi egy autóval több embert elgázolt a Westminster hídon

Az egyik elgázolt nő belehalt a sérüléseibe

A gázolás után a Westminster palota környékén halálra késelt egy rendőrt

A támadót a biztonsági erők lelőtték

A rendőrség terrorcselekményként tekint a történtekre

Időközben bejelentették, hogy Theresa May brit kormányfőnek nem esett baja, biztonságban van, de azt nem fedték fel, hogy hol volt a merénylet idején.



A londoni támadás hírére az Edinburgh-ban ülésező skót parlament is felfüggesztette ülését, amelyen a Skócia függetlenné válásáról szóló népszavazás kiírásáról tanácskoztak éppen. Hírszerzési értesülések nem utaltak arra, hogy az edinburgh-i törvényhozást is veszély fenyegetné, ennek ellenére megerősítették az épület védelmét.

Az alsóház vezetője arról számolt be, hogy egy rendőrt megkéseltek, a feltételezett tettest a rendőrség lelőtte. The Guardian úgy tudja, egy embert lelőttek, miután leszúrt egy rendőrt a Westminster palota közelében. A lap David Lidingtont, az alsóház vezetőjét idézi, aki szerint "súlyos incidens" történt, egy rendőrt leszúrtak, a feltételezett támadót a rendőrség lelőtte.Egy szemtanú arról beszélt a Reutersnek, hogy egy férfit látott odamenni két rendőrhöz, az egyiket pedig leszúrta egy késsel. Ezután a leszúrt rendőr társa segítségért rohant. A támadó futva a képviselőház felé indult, ekkor a tömegből kivált két utcai ruhás ember és figyelmeztető kiáltások után lelőtték a támadót.Hírek szólnak arról is, hogy egy autó több embert elgázolt a Westminster-hídon, egy tucatnyi ember sérülhetett meg. A sérülteket a helyszínen kezelik.A The Guardian egy szemtanút szólaltatott meg. A férfi látta, ahogy az autó a parlament kerítésének csapódott. Először azt gondolta, baleset történt, aztán éles zajokat hallott, ami akár lövés is lehetett. Az autóból gőz szállt fel (inkább gőznek látta, nem füstnek), a férfi attól tartott, fel is robbanhat a jármű. Hívta a rendőrséget, ám már más is hívta a hatóságokat. Ekkor nézett körül alaposabban a férfi, és látta, hogy az autó több embert elgázolt. A kocsihoz közel is feküdt a földön egy kerékpáros.A Westminstert lezárták, az alsóház ülését felfüggesztették, a képviselőket pedig arra kérték, hogy maradjanak az épületben.A Scotland Yard közleménye szerint lőfegyveres incidenst történt a Westminster híd közelében, amelyben többen megsérültek. Lezárták a közeli metróállomást is.azt írja, hogy két halálos áldozata van a cselekménynek. Meghalt az egyik elgázolt nő, és belehalt a sérüléseibe a megkéselt rendőr is.A Press Association hírügynökség értesülése szerint több másik sérült nagyon súlyos állapotban van. A sérültek pontos száma egyelőre nem ismert.A hatóságok terrorcselekményként tekintenek a történtekre.A szemtanúk egy támadót láttak a londoni Westminster-hídon és a parlament közelében - jelentette szerda délután a spanyol hírügynökség az angol sajtóra hivatkozva.A beszámoló szerint egy szürke, Hyundai típusú gépkocsi gázolt el több embert a hídon, majd nekiment a híd korlátjának, és leállt. A vezetője kiszállt, és a parlament felé ment tovább. Ott megkéselt egy rendőrt, és éppen készült megtámadni egy másikat is, amikor a biztonsági erők lelőtték.