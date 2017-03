Gázolás, lövöldözés és késelés is volt a brit parlamentnél

Eddig annyit lehet tudni, hogy két súlyos incidens történt szerda délután a brit parlament épületénél. Az alsóház vezetője arról számolt be, hogy egy rendőrt megkéseltek, a feltételezett tettest a rendőrség lelőtte. The Guardian úgy tudja, egy embert lelőttek, miután leszúrt egy rendőrt a Westminster palota közelében. A lap David Lidingtont, az alsóház vezetőjét idézi, aki szerint "súlyos incidens" történt, egy rendőrt leszúrtak, a feltételezett támadót a rendőrség lelőtte.Hírek szólnak arról is, hogy egy autó több embert elgázolt a Westminster-hídon, egy tucatnyi ember sérülhetett meg. A sérülteket a helyszínen kezelik.A Westminstert lezárták, az alsóház ülését felfüggesztették, a képviselőket pedig arra kérték, hogy maradjanak az épületben.A Scotland Yard közleménye szerint lőfegyveres incidenst történt a Westminster híd közelében, amelyben többen megsérültek.Lezárták a közeli metróállomást is.A hatóságok terrorcselekményként tekintenek a történtekre.Az első hírek politikusoktól és újságíróktól származtak, akik kiírták Twitterre, hogy lövések zaját hallották. Szemtanúk legalább négy lövésről számoltak be.A Reuters brit hírügynökség egy fotósa arról számolt be, hogy az épülethez közeli Westminster-hídon sebesültek tucatját látta. Egy parlamenti forrás viszont csak két sebesültről beszélt.