G20: ismét összecsaptak az aktivisták és a rendőrök Hamburgban

Hamburgban a G20-csúcstalálkozót követően vasárnapra virradóra ismét összecsaptak a rendőrök a globalizáció ellen tüntető baloldali aktivistákkal.



A rendőrség vízágyúkkal és könnygázzal oszlatott fel egy ülősztrájkot a hamburgi Schanzenviertel városrészben, míg a kerület peremén különleges egységek 30, állig felfegyverzett tagja állt készenlétben, de nem avatkozott be.



Megfigyelők szerint a rohamrendőrök mostanra már visszavonultak.



Szombat este mintegy 600 tüntető gyűlt össze a rendőrség adatai szerint Schanzenviertelben, az előző napi zavargások színhelyén. A hatóságok az oszlatást azzal indokolták, hogy a tömegből a rendőröket maszkos tüntetők kövekkel és palackokkal dobálták meg.



Úgy tudni, hogy a tiltakozók barikádokat is emeltek, amelyeket aztán felgyújtottak. Megrongált és felgyújtott autókról is érkeztek jelentések.



Egy rendőrségi szóvivő vasárnap hajnalban azt közölte, hogy a tüntetések kezdete óta 144 embert vettek őrizetbe, további 144-et pedig letartóztattak.



A szombat délutáni globalizációellenes felvonulás és nagygyűlés kisebb összecsapásokkal, de nagyrészt békésen zajlott le, a rendőrség szerint 50 ezer, a rendezők szerint 76 ezer résztvevővel. A rendőrség közleménye szerint akkor mintegy 120 maszkos tüntető helyenként közelharcot vívott a rendőrökkel, rugdalták és zászlórudakkal ütötték a rendfenntartókat, majd különböző irányokba elfutottak.



Az előző nap fosztogatásokkal tarkított súlyos zavargások alakultak ki Hamburgban. A randalírozók több órán át szabadon garázdálkodhattak, mivel a helyi sajtó szerint a hatóságok elvesztették az ellenőrzést az események fölött, és az 1,7 millió lakosú város egyes negyedeit szinte átengedték a randalírozóknak.