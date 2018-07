Futótüzek pusztítanak Görögországban, 50-re emelkedett a halálos áldozatok száma

Ötvenre emelkedett a görögországi bozóttüzek halálos áldozatainak száma kedd reggelre, korábban 24 halottról számoltak be a hatóságok.



A görög vöröskereszt és egy helyi tisztviselő azt közölte, hogy újabb holttestekre bukkantak. Az újabb 26 halottat az Attika félszigeten, Athéntól keletre fekvő Rafina tengerparti város környékén találták. A településen 150-en megsebesültek a lángokban. A szomszédos Mati települést teljesen felégette a tűz.



A halászok, a parti őrség és a nyaralók kis csónakokon több mint 700 embert menekítettek ki a strandokról és a sziklás területekről, ahova a lángok elől menekültek az emberek - számolt be az ERT görög állami rádió.



Korábban írtuk:



Legalább 20 ember életét vesztette az Athén környékén hétfő délután óta tomboló futótüzekben - közölte Dimitrisz Canakopulosz görög kormányzati szóvivő keddre virradóra. A főváros környékén szükségállapotot hirdettek. A Reuters hírügynökség korábbi jelentése szerint legalább hét ember égett halálra az Athéntól nagyjából 30 kilométerre fekvő Mati település egyik autópályáján. Egy szemtanú legalább négy megégett holttestet látott az úton: egy embert egy kocsiban, egy másikat egy jármű alatt, két áldozatot pedig egy motorbiciklin ért utol a vég. A görög egészségügyi minisztérium további három halálos áldozatról számolt be.

Az egészségügyi minisztérium előzetes információi szerint a görög főváros körüli tűzvészben 56 ember sérült meg, közülük 11-en súlyosan. Canakopulosz a sérültek számát 69-re tette, a görög tűzoltóság 90-re.

A Reuters jelentése szerint a szerencsétlenül jártak Mati tengerpartjára igyekeztek a gyorsan terjedő tűzvész elől. Médiaértesülések szerint számos ember Mati környékén a tengerparti Rafinába menekült, hogy a tenger mellett leljen menedéket. A görög parti őrség közlése szerint Rafina tengerparti városban is vannak halálos áldozatok, és legalább tíz, a lángok elől a tengerre kihajózott külföldi turistának nyoma veszett. A dpa német hírügynökség jelentése szerint a tüzek elérték a város központját, ami több száz embert kényszerített menekülésre a tengerpart irányába. A világhálóra feltöltött képeken hatalmas, gomolygó füstfelhők, egy autópályán készült felvételen pedig az út mindkét oldalán tomboló lángok láthatóak. A görög tűzoltóság figyelmeztetett: félő, hogy ahogy folynak a mentési és a tűzoltási munkálatok, a halálos áldozatok száma tovább fog nőni.A BBC brit műsorszóró beszámolója szerint több száz tűzoltó igyekszik megfékezni a lángokat, amelyek kiterjedését egyelőre nehéz megállapítani. A munkálatokban a görög hadsereg is részt vesz. Athén sürgős nemzetközi segítséget kért az Európai Uniótól a futótüzek megfékezéséhez, elsősorban légi és szárazföldi eszközökre van szüksége. Egyelőre Ciprus ajánlotta fel segítségét, tűzoltókocsikat és személyzetet ígért Görögországnak.A Reuters egy szemtanújának korábbi közlése szerint Athéntól keletre legalább 100 otthonra és 200 gépjárműre terjedtek át a lángok. A hatóságok felszólították a tüzek által érintett és veszélyeztetett, Athéntól nyugatra fekvő, tengerparti Kineta térség lakosságát, hogy hagyják el otthonaikat. A Kinetából felszálló füst a negyven kilométerre fekvő fővárosig is eljutott. Az Athént a tőle nyugatra fekvő Korinthoszt összekötő sztrádát lezárták, a vonatjáratokat törölték. Hétfő délután a térségben a lángok fenyőfák százait perzselték fel, az így keletkezett füst az athéni Akropoliszig gomolygott. Egyelőre nem világos, mi okozta az Athén körüli tüzeket, ugyanakkor az utóbbi napokban 40 fok fölé emelkedett a hőség az ország középső részén, ami súlyos szárazsággal és erős szélmozgással párosult.