Fülöp herceg halálhírét keltette egy brit újság

Fülöp herceg halálhírét keltette szerdán internetes felületén a The Daily Telegraph című brit lap, noha az Egyesült Királyság uralkodójának, II. Erzsébetnek a 96 esztendős férje csak visszavonul.



A tekintélyes napilap minden bizonnyal Edinburgh hercegének előre elkészített, részben hiányos halálhírét tette közzé tévedésből. Az anyag címében nagy betűkkel, többször is szerepelt a vár! felszólítás, a szövegben pedig, hogy "életének xx évében elhunyt Edinburgh hercege, aki a brit történelemben a leghosszabb ideig volt házastársa egy uralkodónak". 1947-ben vette feleségül Erzsébetet. Fülöp, akit "a királynő az erejének és támaszának nevezett, xxxx hunyt el" - folytatódott az előre betárolt hír, amelyben az is benne volt, hogy a királyi temetést várhatóan hét nap múlva tartják.



A hibát gyorsan korrigálták a szerkesztőségben, levették az anyagot - tudósított a The Guardian című lap.



Fülöp herceg szerda délután jelent meg utolsó hivatalos programján, és több mint 22 ezer hasonló kötelezettség teljesítése után vonul vissza a közélettől - várhatóan nem teljesen, az udvar szerint ugyanis amennyiben szeretne, a herceg "időről időre" részt vesz majd eseményeken a királynővel.



Szerdai utolsó programja keretében a herceg tengerészgyalogosok kisebb felvonulását szemlélte meg a Buckingham-palotánál - szakadó esőben -, valamint üdvözölte a katonákat és veteránokat, akik részt vettek egy nagyszabású adománygyűjtő akcióban. A görög születésű Fülöp a második világháború idején a brit haditengerészet kötelékében szolgált.



II. Erzsébet férjének visszavonulását nem sokkal 96. születésnapja előtt, májusban jelentette be az udvar. Hangsúlyozták, hogy nem egészségi okai vannak, noha karácsony környékén mind az uralkodó, mind a férje súlyos megfázással küszködött, ami miatt több programjukat is le kellett mondani. Június közepén Fülöp herceg két napra kórházba került fertőzés miatt, kiemelték azonban, hogy erre elővigyázatosságból került sor.



II. Erzsébet 1952-es trónra lépése óta férje 22 ezer 219 eseményen vett részt egyedül, 637 hivatalos látogatást tett külföldön és 5496 beszédet tartott - derült ki a Buckingham-palota által vezetett statisztikából. Az edinburghi herceg 785 szervezetnek vállalta a védnökségét.



Kötelezettségeit a trónörökös és unokái közül Károly herceg két fia, Vilmos és Harry veszi át. Károly egyre több külföldi eseményen képviseli az uralkodót, így volt ez hétfőn is, amikor Belgiumban részt vett a harmadik ypres-i csata kitörésének századik évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású megemlékezésen. Vilmos herceg pedig a múlt héten teljesítette utolsó szolgálatát mentőhelikopter-pilótaként, hogy a jövőben több feladatot tudjon vállalni a királyi család tagjaként.