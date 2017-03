Francois Fillon felesége ellen is vádat emeltek a feltételezett fiktív alkalmazási ügyben

Penelope Fillont közpénz elsikkasztásában, hivatali visszaélésben és súlyos csalásban való bűnsegéllyel gyanúsítják.



A pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség január végén egy lapértesülés alapján indított eljárást az elnökjelölt feleségének és gyerekeinek tisztázatlan parlamenti foglalkoztatása miatt. A gyanú szerint a családtagok csaknem egymillió eurót vettek fel a parlamentben, de feltételezhetően nem végeztek munkát. Penelope Fillon 1986 és 2013 között - hosszabb szünettel - felváltva állt férje és annak utóda alkalmazásában, amiért összesen nettó 680 ezer eurót kapott, havonta átlagosan nettó 3600 eurót - 1,1 egymillió forintot.



Francois Fillon és utóda, Marc Joulard ellen már korábban vádat emeltek.



A vizsgálóbírók gyanúja szerint a Francois Fillon és felesége által aláírt munkaszerződések utólag készített hamis dokumentumok, amelyek azért születtek, hogy megpróbálják igazolni az igazságszolgáltatás előtt: Penelope Fillon ténylegesen végzett asszisztensi munkát férje mellett. Az ügyészség ezért két héttel ezelőtt kiterjesztette a vádakat hamisítás és súlyos csalás gyanújára is.



Először történt meg Franciaországban, hogy elnökválasztási kampány alatt az egyik fő jelölt ellen eljárás indult.



Fillon azt állítja, hogy összeesküvés áldozata, a baloldal akarja mindenáron megakadályozni a jobboldal győzelmét. Egy, a héten megjelenő könyvre hivatkozva az elnökjelölt azt mondta, hogy Francois Hollande államfő a saját politikai céljaira használja fel a rendőrséget és az igazságszolgáltatást, és az ellene indított eljárásról az Elysée-palota szivárogtatja ki a részleteket a sajtóba. Később azt is hozzátette, hogy valószínűleg lehallgatják a telefonját.



Az államfő, az igazságügyi minisztérium és a kötet szerzői is cáfolták a szerintük "hazug állításokat".



A jobbközép Köztársaságiak hétfőn azt kérték az ügyészségtől, hogy vizsgálja ki a szerintük az elnöki hivatalban működő házi titkosszolgálat működését.



A jobboldal novemberi jelöltállító előválasztásán közel 5 milliós részvétel mellett elsöprő győzelmet aratott, és a januárban még favoritnak számító Fillon a botrány január végi kitörését követően a harmadik helyre csúszott vissza a felméréseken. Így a jelenlegi állás szerint nincs esélye bejutni az elnökválasztás második fordulójába, ahol várhatóan Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat korábbi, később saját mozgalmat alapító, centrista gazdasági minisztere és Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke mérkőzik majd meg egymással. A jelenlegi előrejelzések szerint Macron kerül majd ki győztesként a megmérettetésből.