Franciaországban merénylet tervezésének gyanújával őrizetbe vettek két férfit

A két férfi "francia földön napokon belül, a francia elnökválasztás előestéjén támadást akart végrehajtani" - mondta Matthias Fek l. Felfedte, hogy mindkét őrizetbe vett gyanúsított francia állampolgár, egyikük 30, a másik 24 esztendős. A miniszter arról nem szólt, hogy mi lett volna a célpont.A rendőrség már napok óta kereste a két férfit, akiket kedden pár perc különbséggel tartóztattak le Marseille-ben elit egység közreműködésével. Egyikük a radikális iszlám híve lett, amikor börtönben volt - fedte fel egy rendőrségi forrás hozzátéve, hogy az illető társa is feltehetően dzsihadista eszméket vall.Franciaországban április 23-án lesz az elnökválasztás első fordulója. Francois Fillon konzervatív jelöltet, Marine Le Pen , a radikális jobboldali Nemzeti Front elnökét és a centrista Emmanuel Macron t is tájékoztatták a múlt csütörtökön a titkosszolgálatok arról, hogy támadást tervezhetnek ellenük. Marine Le Pen és Emmanuel Macron környezete elárulta, hogy a kedden őrizetbe vett személyek fotóit meg is kapták a jelöltek biztonsági szolgálatai.A belügyminiszter egy vasárnapi interjúban megerősítette, hogy, hogy Francois Fillon konzervatív jelölt egyik kampányrendezvénye április 14-én a dél-franciaországi Montpellier-ben kiemelt biztosítást kapott,. A jobboldali jelölt hétfői nizzai nagygyűlése miatt is voltak félelmek a kampánystáb szerint. Emmanuel Macron kampánystábja pedig elárulta, hogy a rendőri készültséget a kampányközpontban is megerősítették.Francois Hollande államfő üdvözölte, hogy "a szolgálatok és a rendőrök kiválóan dolgoztak" a két gyanúsított letartóztatásán.Franciaországban a 2015 novemberi párizsi iszlamista merényletsorozat óta - amelyben 130-an veszítették életüket és több mint háromszázan megsebesültek - rendkívüli állapot van érvényben, amely különleges jogköröket biztosít a rendőrségnek azokkal szemben, akiknél felmerül a közrend megzavarásának gyanúja. A belügyminiszter vasárnap arról tájékoztatott, hogy több mint 50 ezer rendőrt mozgósítanak a most is járőröző katonák mellett az elnökválasztás biztosítására: a hatóságok mind a 67 ezer választóhelyiséget és a jelölteket külön is biztosítják.