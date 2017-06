Francia választás: abszolút többséget szerzett Macron pártja

Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő szerint az a kérdés, hogy milyen arányban mentek el a pártok szavazói voksolni a francia törvényhozási választások második fordulójában, mert arra lehetett számítani, hogy Emmanuel Macron elnök pártjának hívei vesznek részt többen, azonban az eredmények alapján úgy tűnik, hogy volt "korrekciós igény" a szavazók egy részében.

A szakértőt az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában arról kérdezték, hogy Emmanuel Macron francia elnök pártja, a Köztársaság lendületben (LREM) abszolút többséget szerzett a francia törvényhozási választások második fordulójában a Le Monde című francia lap urnazáráskor ismertetett felmérésének adatai szerint.



Macron pártja és a szintén centrista Francois Bayrou Demokrata Mozgalom (MoDem) nevű tömörülése 355 mandátumot szerezhet az 577 fős nemzetgyűlésben. Az abszolút többséghez 289 képviselőre van szükség. A részvétel rekordalacsony volt, alig 43 százalékos.



Soós Eszter Petronella azt mondta, az eredmény alapján az alkotmányozás ügyében, amelynél háromötöd szükséges a két ház együttes ülésén, "Macronnak egyezkednie kell". Hangsúlyozta: Emmanuel Macron számára a várhatóan 125 képviselői helyet szerző Köztársaságiak párt "bal szárnya" fontos kérdés, mert ők szeretnének együttműködni. Jelezte: a Szocialista Párt főtitkára, Jean-Christophe Cambadélis bejelentette lemondását, ami azt vetíti előre, hogy "komoly és látványos" belső válság indul el a pártban. A Nemzeti Frontra kitérve azt mondta, "meglepő" a felmérések szerinti nyolc mandátum, ugyanakkor ez is kevesebb, mint amit szerettek volna, ugyanis nem lesz frakciójuk, amihez tizenöt képviselő kell.

Délután öt óráig a választásra jogosultak 35,33 százaléka adta le voksát a francia nemzetgyűlési választás második fordulójában. Az Elabe francia közvélemény-kutató becslése szerint a részvétel az urnák zárásáig 42 százalékos lesz, az Ipsos/Sopre Steria cég előrejelzése ennél kicsit nagyobb, 43 százalékos részvételt jósol.Ez is elmarad azonban csaknem hat százalékponttal a két héttel ezelőtti első forduló 48,7 százalékos részvételi arányától, és több mint 10 százalékponttal a 2012-es választástól, amikor is 55,4 százalékos volt még a második fordulóban is a részvételi arány.A Reuters brit hírügynökség megjegyzi, hogy a francia belügyminisztérium adattára alapján a most vasárnapi nemzetgyűlési választáson a lakossági "aktivitás a legpasszívabb" húsz év óta.