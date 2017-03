Francia elnökválasztás: Fillont beidézték a vizsgálóbírók

A francia lap értesülését az elnökjelölt környezete nem erősítette meg a francia sajtónak.



Francois Fillon viszont közleményben jelezte: elhalasztja a keddre tervezett látogatását a párizsi mezőgazdasági kiállításon (Salon de l,Agriculture), ami a kampányoló elnökjelöltek számára általában kötelező állomásnak számít. A konzervatív politikus azt is közölte, hogy a látogatás helyett délben sajtótájékoztatót tart a kampánya székhelyén.



A közlemény megjelenését követően írta a JDD, hogy a programváltozás oka az ügyészségi idézés.



A Fillont jelölő jobbközép Köztársaságiak egyes vezetői azt mondták a francia hírtelevízióknak: nem tudják, miért változtatta meg a programját Francois Fillon.



A pénzügyi visszaéléseket vizsgáló párizsi ügyészség pénteken jelentette be, hogy három független vizsgálóbíró fog a Fillon család feltételezett fiktív parlamenti állásainak ügyében eljárni és az esetleges vádemelésről dönteni. A január 25-én egy lapértesülés alapján indított vizsgálat arra kereste a választ, hogy Penelope Fillon ténylegesen ellátta-e az asszisztensi teendőket a 2002-ig képviselőként dolgozó férje, majd annak utóda mellett. Miután a vádhatóság szerint nem lehet bűncselekmény hiányában az ügyet lezárni, közpénz elsikkasztása, hivatali bizalommal való visszaélés, csalás, befolyással való üzérkedés és vagyonbevallás elmulasztása gyanújával indított eljárást. A vizsgálóbírók mostantól bármikor beidézhetik Fillont, hogy ismertessék vele a vádemelést.



Francois Fillon tíz nappal ezelőtt azt mondta, akkor sem lép vissza az elnökjelöltségtől, ha eljárás indul ellene.



A botrány egy hónappal ezelőtti kirobbanása óta Francois Fillon a harmadik helyre csúszott vissza az áprilisi első forduló esélyeit mérő felmérések szerint, és a tőle elpártolók eddig elsősorban a függetlenként induló volt szocialista gazdasági miniszter, Emmanuel Macron szavazótáborát erősítik. A legfrissebb felmérések szerint Fillon nem jutna be a második fordulóba, és az államfői poszt Macron és Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke között dőlhet el.



A jobboldali elnökjelölt február elején "elnézést kért a hibáért", hogy a feleségét parlamenti asszisztenseként alkalmazta, "jogosnak" nevezte az ezzel kapcsolatos ellenérzéseket a közvéleményben, ugyanakkor "legálisnak és "átláthatónak" nevezte az állásokat, amelyekért közel egymillió euró közpénzt vettek fel a családtagjai.



Penelope Fillon egy tíz évvel ezelőtti interjúban azonban arról beszélt, hogy soha nem dolgozott a férjével, mindig háztartásbeli volt, egyedül nevelte fel az öt gyereküket. A nyomozást kiterjesztették Fillon két nagyobb gyermekére, Marie-ra és Charles-ra, akiket diákkorukban apjuk szintén asszisztensként alkalmazott 2005 és 2007 között a szenátusban. A nyomozók az elmúlt hetekben kihallgatták a Fillon házaspárt és a két gyereket, és jártak a nemzetgyűlésben is, ahol kiderült, hogy a feleségnek nem volt sem belépője, sem hivatalos e-mail-címe.