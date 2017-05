Francia elnökválasztás: a voksok 61,7 százalékát kapta az új elnök

A volt szocialista gazdasági miniszter hangsúlyozta: az Európa és az azt alkotó népek, Európa és a polgárok közötti szálak újraszövésén fog munkálkodni. A 39 éves politikus, aki az előjelzések szerint a szavazatok 65 százalékával minden idők legfiatalabb francia elnöke lesz, ígéretet tett arra, hogy Franciaország a terrorizmus elleni harc élére áll, és megvédi Franciaországot és Európát.

A francia belügyminisztérium által vasárnap késő este közölt első részeredmény szerint 9,8 millió szavazat összeszámlása után Emmanuel Macron a voksok 61,7 százalékát kapta az elnökválasztás második fordulójában. Az urnazárás után közölt exit poll felmérések szerint a volt szocialista miniszter nyerte meg a második fordulót a szavazatok 65,5-66,1 százalékával, míg a Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen a voksok 33,9-34,5 százalékát szerezhette meg.Harcolni fogok a bennünket emésztő megosztottság ellen - jelentette ki vasárnap este Párizsban Emmanuel Macron, aki az exit poll felmérések szerint győzelmet aratott a francia elnökválasztás második fordulójában. Macron közölte, hogy meghallotta a franciák "dühét, aggodalmát és kétségeit". "Tiszteletben tartom őket" - mondta.A megválasztott elnök kijelentette, hogy a következő öt évben felelősségének tekinti a félelmek lecsillapítását és azt, hogy visszaadja a franciáknak az optimizmusukat. Mint mondta, elsődleges feladatának tekinti, hogy helyreállítsa a közélet tisztaságát.Boldog vagyok, hogy a franciák az európai jövőt választották - közölte Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Twitter-üzenetében vasárnap este arra reagálva, hogy az exit poll felmérések szerint Emmanuel Macron nyerte meg a francia elnökválasztás második fordulóját. A bizottsági elnök hozzátette: együtt Európáért!

Juncker vasárnap levelet küldött a megválasztott francia elnöknek, amelyben örömét fejezte ki, hogy Macron választási győzelmével megvédte az erős és progresszív Európát, amelyet elnöksége alatt továbbra is támogatni fog az Európa jövőjéről folytatott viták során. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Twitter-üzenetében Emmanuel Macron győzelméhez gratulálva kijelentette: "Számítok Franciaországra - amely Európa szívében marad -, hogy vele együtt változtatjuk meg az Európai Uniót, és hogy közelebb visszük azt az európai polgárokhoz". Tajani üzenetében meghívta a megválasztott francia elnököt az uniós parlament plenáris ülésére, hogy - mint mondta - ott közösen adjanak "valódi válaszokat" az uniós polgároknak. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében gratulált a francia választásokon győztes Macronnak. Charles Michel belga miniszterelnök üzenetében gratulált Macron győzelméhez és kifejezte, örül a Franciaországgal folytatandó közös munkának, hogy Európa új lendületet kapjon.



Donald Trump május végén, a G7-es országcsoport itáliai csúcsértekezletén várhatóan találkozik majd az új francia államfővel, akivel - amerikai sajtóhírek szerint - valószínűleg megvitatja a párizsi klímaegyezményt. Washington egyelőre még mindig nem döntött, hogy kilép-e az egyezményből.



A 39 éves Emmanuel Macron egy éve hozta létre a magát a hagyományos jobb- és baloldali pártok fölé helyező En Marche! (Indulás!) nevű politikai mozgalmát.

Az ott tartózkodó újságírók arról számoltak be, hogy egy rendőrségi kutya gyanús szagot észlelt, és ezt követően ürítették ki a sajtónak fenntartott helyszíneket, de a Louvre üvegpiramisát, amely a múzeum bejárataként szolgál, továbbra is akadálytalanul megközelíthetik a látogatók.

Mintegy 47,5 millió választópolgár dönthet arról, hogy a függetlenként induló Emmanuel Macron vagy pedig a Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen töltse be az államfői tisztséget a következő öt évben.

Rendkívüli állapot



Ez az első alkalom, hogy az elnökválasztást rendkívüli állapot idején tartják, amely a 2015. november 13-i - 130 áldozatot követelő - párizsi iszlamista merénysorozat óta van életben. A választókörzeteket mintegy 50 ezer rendőr és csendőr biztosítja. Az urnákat a kisebb szavazókörökben este 7 órakor zárják le, a nagyvárosokban este 8 óráig lehet szavazni. Az első hivatalos eredmények este 8 órától várhatók. Amennyiben Emmanuel Macron nyeri az elnökválasztást, a Louvre múzeuma előtti térre, Marine Le Pen pedig a Párizshoz közeli Vincennes-i parkerdőbe várja híveit az eredményhirdetés után.

Mindkét elnökjelölt leadta délelőtt 11 órakor a voksát, Macron Le Touquet településen, az észak-franciaországi családi nyaralójuk közelében, Marine Le Pen pedig a pártja egyik fő bázisának számító Hénin-Beaumont-ban, a belga határ közelében. A leköszönő szocialista államfő, Francois Hollande is urnához vonult délelőtt abban a választókörzetben, ahol először jelöltette magát 36 évvel ezelőtt.

Donald Trump amerikai elnök gratulált a megválasztott francia elnöknek. Trump elnök Twitter-bejegyzésben fejezte ki jókívánságait Emmanuel Macronnak. "Gratulálok Emmanuel Macronnak, Franciaország következő elnökének a mai nagy arányú győzelemhez. Alig várom a közös munkát" - olvasható Donald Trump bejegyzésében. A francia elnökválasztás második fordulójának eseményeit a nagy amerikai televíziós csatornák élőben közvetítették. A kommentárok emlékeztetnek arra, hogy korábbi megnyilatkozásaiban Donald Trump óvatosan nyilatkozott, kifejtve, hogy bárki legyen is Franciaország új elnöke, az amerikai kormányzat szívesen működik együtt vele.A CNN hírtelevízió Párizsból tudósító munkatársnője arra is emlékeztetett, hogy Barack Obama volt elnök a francia választások második fordulója előtt videóüzenetben tette le voksát Emmanuel Macron mellett.Francois Hollande távozó francia elnök telefonon gratulált vasárnap este Emmanuel Macronnak elnökválasztási győzelméhez. Hollande közleményében kiemelte: Macron elsöprő győzelme azt mutatja, hogy a francia emberek nagy többsége egységbe akar tömörülni a köztársaság értékei mentén és ki akarja mutatni, hogy az ország az Európai Unióhoz tartozikTwitter-üzenetben gratulált Emmanuel Macron választási győzelméhez vasárnap este Angela Merkel német kancellár. "Az Ön győzelme az erős és egyesült Európa, a francia-német barátság győzelme" - hangsúlyozta a német kancellár üzenetében, amelyet szóvivője ismertetett. A francia elnökválasztás második fordulója előtti kampányban Angela Merkel mindvégig a centrista Emmanuel Macront támogatta a radikális jobboldali Marine Le Pennel szemben.Marine Le Pen telefonon gratulált Emmanuel Macronnak a francia elnökválasztás vasárnapi második fordulójában aratott győzelméhez - jelentette be maga a radikális jobboldali jelölt vasárnap este.Emmanuel Macron nyerte meg vasárnap a francia elnökválasztás második fordulóját a szavazatok 65,5-66,1 százalékával, míg a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen a voksok megközelítőleg 33,9-34,5 százalékát szerezhette meg az urnazárás után közölt exit poll eredményei szerint.Európa-szerte fokozott érdeklődés követte a franciaországi voksolást, hiszen az ötödik köztársaság megalapítása óta - csaknem 60 éve - ez volt az első alkalom, hogy egyik nagyobb jobbközép vagy balközép párt jelöltje sem jutott be az elnökválasztás második fordulójába.Egy biztonsági riasztás miatt kiürítették Párizsban a Louvre előtti teret, ahova Emmanuel Macron várja este az ünneplőket, amennyiben ő nyeri meg a francia elnökválasztás vasárnap második fordulóját Marine Le Pennel, a Nemzeti Front jelöltjével szemben - közölték rendőrségi források.A párizsi prefektúra azt közölte a Twitteren, hogy "elővigyázatosságból egyszerű ellenőrzésekről van szó", de arról nem tájékoztattak, hogy milyen veszélyről lehet szó. A kiürítés miatt a téren biztonsági kordont emeltek a hatóságok. A Louvre múzeuma továbbra is látogatható, az intézményt nem érinti az intézkedés. Emmanuel Macron elnökjelölti sajtóközpontját, amely szintén a téren található, viszont kiürítették.A választásra jogosultak 28,23 százaléka adta le vasárnap délig a szavazatát a francia elnökválasztás második fordulójában, míg a két héttel ezelőtti első fordulóban 28,5 százalék szavazott délelőtt - közölte a francia belügyminisztérium. A részvétel a felmérések által előrevetítettnél magasabb, de nem éri el az öt évvel ezelőtti arányt: akkor 30,6 százalékos volt délig a részvétel.Az utolsó felmérések az egy éve alakult és magát a hagyományos jobb- és baloldali pártok fölé helyező En Marche! (Lendületben!) nevű saját politikai mozgalmát vezető Macron biztos győzelmét jelzik, 61,5-62 százalékos támogatottsággal a Nemzeti Front jelöltjével szemben, akinek a szavazatok 38-38,5 százalékát jelzik előre a közvélemény-kutatások.A részvételi arány ugyanakkor még befolyásolhatja az eredményt. A május 8-i nemzeti ünnep miatti hosszú hétvége, a hagyományos bal- és jobboldali pártok jelöltjeinek kiesése az első fordulóban, illetve a biztosnak látszó eredmény távolmaradásra késztetheti a választók egy részét, ami a stabilabb választói bázissal rendelkező Nemzeti Front jelöltjének kedvezhet. Az előzetes felmérések szerint a részvételi hajlandóság franciaországi viszonylatban viszonylag alacsony, a jogosultak háromnegyede kíván az urnákhoz vonulni a nap folyamán, ami alacsonyabb, mint az első fordulóban, amikor is a választók közel nyolcvan százaléka szavazott.Az ő búcsúja azért is jelképes, mert most először nem került be egyik hagyományos bal- vagy jobboldali párt jelöltje sem a második fordulóba, s bármelyik jelöltet is választják meg ma a franciák államfőnek, a politikai elit egy jelentős része teljesen meg fog újulni. Macron liberalizációs gazdasági reformokat ígért a munkanélküliség csökkentésére és az európai integráció mélyítését szeretené, Le Pen protekcionista gazdaságpolitikával és a nemzeti valuta visszavezetésével enyhítené a globalizáció hatásait, visszaszorítaná a bevándorlást és népszavazást írna ki az Európai Unióból történő kilépésről.Emmanuel Macron kampánystábja péntek este azt közölte, hogy "jelentős és összehangolt számítógépes támadás" áldozata lett, ennek következtében több tízezer levél, fénykép és más belső dokumentum került nyilvánosságra a közösségi médiában. Értékelésük szerint a támadás "a demokrácia destabilizálására irányul, ahogy az az Egyesült Államokban is történt a legutóbbi elnökválasztás alatt".Valamivel több mint 47,5 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak ma Franciaországban az urnákhoz az elnökválasztás második fordulójában, hogy eldöntsék: az Európa-barát, centrista Emmanuel Macron vagy pedig a hazáját az Európai Unióból kivezetni szándékozó Marine Le Pen töltheti be az államfői tisztséget a következő öt évben.A 67 ezer választókörzet reggel 8 órakor nyitja meg a kapuit, a nagyvárosokban este 8, a kisebb településeken este 7 óráig lehet szavazni. A megválasztott államfő fotója várhatóan már a választás alatt készített prognózisok (exit poll) alapján, este 8 órakor megjelenik a televíziók képernyőjén.A választókörzeteket mintegy 50 ezer rendőr és csendőr biztosítja, közülük 12 ezren Párizsban és a fővárosi agglomerációban teljesítenek szolgálatot. A pénteken nyilvánosságra hozott utolsó felmérések Macron győzelmét jelzik, aki több mint 60 százalékos támogatottsággal győzheti le a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltjét. Le Pennek a szavazatok kevesebb mint 40 százalékát jelzik előre a közvélemény-kutatások. Az új köztársasági elnököt legkésőbb május 14-én beiktatják hivatalába, aznap jár le ugyanis a posztot jelenleg betöltő Francois Hollande mandátuma.