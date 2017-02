Forgatás közben a tengerbe veszett Rob Stewart

Filmforgatás közben 37 évesen a tengerbe veszett Florida partjainál Rob Stewart kanadai természetfotós és -filmes, természetvédő.



A díjnyertes természetfilmes, a cápák szerelmese kedden tűnt el a dél-floridai Keys-szigeteknél, holttestét pénteken találták meg búvárok 65 méteres mélységben, 95 méterre attól a helytől, ahol utoljára látták. Három társával a cápákról forgatott dokumentumfilmet az Alligator Reef korallzátonyon.



Az ismert filmes halálának okai egyelőre tisztázatlanok.



Rob Stewart a cápákról szóló 2006-os dokumentumfilmje, a Sharkwater folytatásán (Sharkwater: Extinction) dolgozott, amikor a tragédia történt. Épp a felszínre jött egy társával egy merülés után, amikor társa hajóra kapaszkodás közben eszméletét vesztette. Míg a hajó személyzete az ájult búváron segített, a még vízben lévő Stewart újra alámerült, és nem is jött fel többé. Feltételezik, hogy mivel ő is újralégző-készüléket használt, talán ő is elvesztette az eszméletét.



A Sharkwater több mint 40 díjat nyert el különböző fesztiválokon - egyebek közt 2006 tíz legjobb kanadai filmje közé választották a torontói filmfesztiválon - , az ökológiai rendszerek összeomlásáról szóló, Revolution című 2012-es filmje a rákövetkező esztendőben a legtöbb bevételt hozó kanadai dokumentumfilmje lett és 19 fesztiváldíjat nyert el szerte a világon.



Két könyvet is publikált, Sharkwater: An Odyssey to Save the Planet és Save the Humans címmel.