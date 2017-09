Folytatódnak az utcai tiltakozások Barcelonában a spanyol hatósági intézkedések miatt

"Október 1-jén megvalósul az önrendelkezési referendum" - jelentette ki késő esti televíziós nyilatkozatában Carles Puigdemont, az autonóm katalán kormány vezetője.



Elmondta: ehhez vannak készenléti terveik, és kiemelte, hogy a népszavazást a lakosság túlnyomó többsége támogatja, amelynek elege van a néppárti spanyol kormány "fölényeskedéséből és visszaéléseiből".



Véleménye szerint a kérdés már nem az állammal való kapcsolatról szól, hanem arról, hogy teljesen demokratikus rendszerben akarnak élni, amely tiszteletben tartja a szabadságjogokat.



Carles Puigdemont azt kérte az emberektől, hogy folytassák a népszavazás támogatását október 1-jéig ugyanazzal a lelkesedéssel és határozottsággal, ahogy eddig tették.



A katalán legfelsőbb bíróság belvárosi épületénél napközben mintegy kétezren gyűltek össze a "Szavazunk!" és "Függetlenség!" jelszavakat skandálva.



A tiltakozók között megjelentek a katalán parlament függetlenségpárti politikusai, többen fel is szólaltak a megmozduláson.



Carme Forcadell, a helyi parlament elnöke felszólította az egybegyűlteket, hogy a mozgósítást tartsák fenn október 1-jéig, "a jövőért és a demokráciáért", de békés módon.



Estére tovább nőtt a tiltakozók száma az épület előtt, a mozgósító Katalán Nemzetgyűlés (ANC) nevű függetlenségpárti civil szervezet sátrat állított fel, ahonnan ételt és italt osztott az egybegyűlteknek. Kijelentették: addig maradnak és tiltakoznak, amíg ki nem engedik az összes őrizetbe vett katalán tisztviselőt.



Napközben városszerte több kisebb spontán tüntetés alakult ki, az Universidad Autónoma de Barcelona campusán, Bellaterrában diákok és tanárok is tiltakoztak. "Az utca mindig a miénk lesz" - skandálták.



A spanyol csendőrség székháza előtt, sajtóbecslések szerint mintegy 150-en vonultak fel spanyol zászlókkal, akik viszont a hatóság támogatását kívánták kifejezni. "Ne szavazzatok!", "Spanyolok vagyunk, katalánok vagyunk" - állt a transzparenseiken.



Oriol Junqueras katalán elnökhelyettes a TV3 katalán televíziónak nyilatkozva arról beszélt, hogy a hatósági intézkedésekkel az állam "megváltoztatta az játékszabályokat".



Elismerte, hogy a referendumot már nem fogják tudni úgy megrendezni, ahogy azt elképzelték, de továbbra is kiállt a voksolás mellett, és szerinte "a kulcs, hogy az emberek megőrizzék a demokrácia gyakorlásának reményét és örömét".



A csendőrök szerdán több mint 9 millió szavazólapot foglaltak le, amelyeket a népszavazásra készítettek elő, ahogy azokat a leveleket is, amelyekben a szavazókörök kisorsolt tagjait értesítették volna arról, hogy pontosan mikor és hol kell megjelenniük október 1-jén.



A katalán kormány továbbra is elkötelezett a referendum megrendezése mellett, de hogy ezt miként képzeli el, arról egyelőre nem nyilatkozott.



Carles Puigdemont, katalán elnök este Twitter-üzenetben tette közzé a népszavazás hivatalos weboldalának legújabb címét. Az eddigieket sorban megszüntette a spanyol csendőrség.



Az oldalon a választásra jogosultak megtudhatják, hogy hova kell menniük szavazni október 1-jén. Egyelőre a szokásos iskolai szavazóhelyiségek szerepelnek rajta, kivéve, ahol a helyi polgármester nem támogatja a függetlenségi törekvéseket. Ott alternatív szavazóhelyeket jelöltek ki.



Madridban a spanyol törvényhozás katalán pártjainak képviselői, valamint a Baszk Nacionalista Párt és a baloldali Unidos Podemos (Együtt képesek vagyunk rá) pártszövetség képviselői közös sajtótájékoztatón ítélték el a hatósági akciókat Katalóniában, és követelték az őrizetbe vett személyek szabadon bocsátását.



A nap folyamán a 14 őrizetbe vett tisztviselő közül nyolcat már elengedtek a csendőrök.



A spanyol alkotmánybíróság délutáni ülésén újabb döntést hozott a függetlenségi népszavazás meghiúsítása érdekében: 48 órát adott a referendum megrendezéséért felelős úgynevezett választási szindikátusnak, hogy feloszlassa magát.



Ellenkező esetben naponta 12 ezer euró büntetést kell fizetnie a testület hét tagjának. A jogászokból, politológusokból álló szindikátus tagjait a katalán függetlenségi pártok választották ki a feladatra.