Földrengés rázta meg Mianmar legnagyobb városának térségét, többen meghaltak

A Kyodo japán hírügynökségre és azon keresztül a mianmari katasztrófavédelmi tárca közlésére hivatkozó kedd reggeli TASZSZ jelentés szerint a földrengés kiterjedt károkat okozott Rangun belvárosi kerületeiben is.



A földmozgásról közép-európai idő szerint hétfőn délután több más hírügynökség is hírt adott - mérsékeltnek írva le a természeti csapás erejét -, és csak ranguni épületek köztük régi templomok, korlátozott kárairól számoltak be.



Az AP hírügynökség által hivatkozott amerikai földtani intézet adatai szerint a földrengés epicentruma Ranguntól mintegy 70 kilométerre északnyugatra volt, fészke viszont a földfelszínhez viszonylag közel, alig tíz kilométeres mélységben.



Az első rengést több utórengés is követte.



Tavaly augusztusban egy Mianmar középső térségét sújtó 6,8-es erősségű földrengésnek legalább négy halálos áldozata volt, és a rengés súlyos károkat okozott 171 pagodában a híres bagani régészeti feltárások térségében.