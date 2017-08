Földcsuszamlás Sierra Leonében, legkevesebb 310 ember meghalt

Legkevesebb 310 ember meghalt a heves esőzések okozta földcsuszamlásban hétfőn a nyugat-afrikai Sierra Leone fővárosától, Freetowntól délre található Regent hegyvidéki városában - közölte Patrick Massaquoi, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) egyik helyi szóvivője.



A hatóságok eddig 312 halálesetet jegyeztek fel - tudatta hétfőn az AFP francia hírügynökségnek elküldött jelentésében Massaquoi, aki hozzátette: a halálos áldozatok száma tovább növekedhet, tekintve, hogy továbbra is tartanak a mentési munkálatok a városban, ahol az árvíz elborította és utcákat és házak tucatjait döntötte romba.



A mostoha időjárásban további 600 ember megsérült - közölte később a helyi vöröskereszt az EFE spanyol hírügynökséggel.



Victor Foh sierra leonei alelnök korábban a tragédia helyszínén azt mondta a Reuters brit hírügynökség egyik munkatársának, hogy valószínűleg több százan fekszenek holtan a földcsuszamlások következtében beomlott épületek törmelékei alatt.



A fővárosi kórház egyik halottkémjének korábbi beszámolója szerint intézményükbe több mint kétszáz ember holttestét szállították. A kórházba szállított halottak közül mintegy 60-an gyermekek voltak - tette hozzá később a The Sierra Leone Telegraph nevű helyi napilap. Sinneh Kamara halottkém szerint a holttestek száma már meghaladja a kórház befogadóképességét, ezért arra kérte az egészségügyi minisztériumot, hogy állítson szolgálatba további mentőautókat.



A napilap honlapján közölt adatok szerint az áldozatok közül több mint százan az említett hegyvidéki településen kialakult árvizekben és földcsuszamlásban vesztették életüket, más források szerint viszont a fővárosban is legalább 18-an lelték halálukat, köztük a város Kissy Brook és Dworzak Farm nevű környékein, amelyeket szintén érintenek az áradások.



A helyszínen készült felvételek tanúsága szerint az áldozatok egy részének rokonai jelenleg is ásókkal próbálják felszámolni az áradások következtében kialakult sártömeget, annak reményében, hogy alatta elhunyt vagy életben maradt szeretteikre bukkanhatnak, míg mások a közeli hozzátartozóik földi maradványait igyekeznek összeszedni és zsákokban a kórházba vinni.



A nyugat-afrikai esős évszakban gyakoriak az áradások és földcsuszamlások, köztük Freetownban is, annak - egyebek között - alacsony tengerszintfeletti magassága és gyér csatornázottsága miatt.