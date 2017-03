Floridai üdülőjében látja vendégül Trump a kínai elnököt

Donald Trump elnök áprilisban floridai üdülőjébe várja Hszi Csin-ping kínai elnököt - értesülst hétfőn a CNN hírtelevízió. A tervezett látogatást nem sokkal később a Fehér Ház is megerősítette.



A várható látogatás konkrétumait a Fehér Ház még nem rögzítette. A héten azonban Rex Tillerson külügyminiszter Pekingben tárgyal, s minden bizonnyal véglegesíti az amerikai-kínai csúcstalálkozó részleteit.



A csúcstalálkozó az első alkalom lenne, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping személyesen is megvitassa a kétoldalú viszony kérdéseit és az ázsiai régió elsősorban Észak-Korea miatt feszültté vált helyzetét.



Trump február elején telefonon beszélt kínai hivatali kollégájával, s akkor megnyugtatta őt, hogy Washington változatlanul kitart az évtizedek óta politikája alapját jelentő "egy Kína"-elv mellett, vagyis a Kínai Köztársaságot (ismertebb nevén Tajvant) Kína részeként ismeri el. Ezt Washington azért látta szükségesnek megerősíteni, mert decemberben Trump - akkor még megválasztott elnökként - telefonon fogadta a tajvani elnök gratulációját, majd azt érzékeltette, hogy Washington - szakítva az Egyesült Államok addigi politikájával - esetleg elismerheti Tajvant önálló államként.



Az amerikai-kínai viszonyt elsősorban kereskedelmi kérdések terhelik. Donald Trump már választási kampányában is többször hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak óriási a kereskedelmi deficitje Kínával szemben, s Kína "elszívja" az amerikai munkahelyeket. Ígérete szerint kormányzata ezt mindenképpen korrigálja majd. Ám ez ügyben elnökként még nem tett lépéseket. Mint ahogyan első hivatali napján "valuta-manipulátornak" minősítette Pekinget, de azóta erről is hallgat. Elemzők szerint azonban ez még nem jelenti azt, hogy az amerikai elnök e két fontos kérdésben megváltoztatta volna a véleményét. Hszi elnök esetleges amerikai vizitjén valószínűleg szó lesz erről is.



A két elnök találkozóján szinte bizonyosan megvitatják a Dél-kínai tengeren Peking által épített mesterséges szigetek ügyét (ezek építését Washington rossz szemmel figyeli), valamint az észak-koreai fenyegetést. Trump az elmúlt napokban többször kifejtette, hogy Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramja, illetve rakétakísérletei közvetlenül fenyegetik Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok biztonságát. Washington elszánt, hogy Pekinggel szövetkezve lépjen fel Phenjan ellen. Február végén Donald Trump a Fehér Házban fogadta Jang Csie-cse kínai csúcsdiplomatát, Hszi elnök külpolitikai főtanácsadóját, aki tárgyalt Tillerson külügyminszterrel, Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadóval és Steve Bannon stratégiai főtanácsadóval is. Hszi elnök várható látogatásnak kérdésén kívül akkor is az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatokat és Ázsia biztonságának problémáit vitatták meg.



Trump elnök februárban Abe Sindzo japán kormányfőt fogadta a floridai Palm Beachen lévő Mar-a-Lago nevű üdülőkomplexumában.