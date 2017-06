Ficót meglepte, hogy az EB csak három ország ellen indított eljárást

A szlovák kormányfő ezen kijelentésével a parlamenti ellenzék részéről nekiszegezett kérdésekre és találgatásokra reagált, amelyek szerint a többi V4-es országgal szemben Szlovákia ellen azért nem indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság (EB), mert Robert Fico valamiféle titkos megegyezést kötött velük a szétosztásra szánt migránsok későbbi vagy más rendszer alapján történő befogadásáról.



Az erre vonatkozó első kérdést csütörtökön, a parlamenti kérdések órájában tették fel Robert Ficónak, aki elutasította az ilyen találgatásokat. Pénteken pedig Richard Sulík, a legnagyobb ellenzéki párt, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke és európai parlamenti képviselője fogalmazott meg újabb hasonló állításokat.



A Facebook közösségi portálon közzétett videójában Sulík - aki a hivatalos szlovák állásponthoz hasonlóan elutasítja a kötelező kvótákat és harcosan ellenzi a migránsok bármiféle letelepítését - azt mondta: megvan a konkrét oka annak, hogy miért nem indult kötelezettségszegési eljárás Szlovákia ellen a kvóták elutasítása miatt, ez pedig az, hogy "Robert Fico behúzta a fülét, és megígérte, hogy már engedelmeskedni fog". Az SaS elnöke szerint, a szlovák kormányfő állítólagos pálfordulásának két oka van, az egyik, hogy tart attól, hogy megvonnák az országtól az uniós alapok pénzeit, a másik pedig, hogy erőnek erejével az EU "első ligájába", vagyis a többsebességű Európa magjába akar tartozni.



Robert Fico határozottan cáfolta a hasonló értelmű felvetéseket. "A kormány soha nem kötött semmilyen hasonló titkos alkut, ez teljesen ellentétes lenne a politikánkkal" - hangsúlyozta a miniszterelnök. Leszögezte: kormánya értelmetlennek és megvalósíthatatlannak tartja a kvótákat, s ez így volt a múltban, így van jelenleg is, és a jövőben sem fog változni.



"Magam is meglepődtem, hogy az EB három országot választott" - mondta Robert Fico arra reagálva, hogy az EB a kötelező migránskvóták elutasítására hivatkozva kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen, miközben a kvótákat ugyancsak elutasító Szlovákia ellen nem. Hozzátette: a jövő héten találkozni fognak a visegrádi négyek vezetői, s ott ez a kérdés is terítékre kerül majd.