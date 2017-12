Fico nem indul a 2019-ben

A pozsonyi törvényhozás épületében tartott sajtótájékoztatóján a kormányfő azt mondta: pártja, az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD), a modern Szlovákia történetének legsikeresebb politikai projektje, s mint ilyen, legitim ambíciója, hogy megnyerje a következő (2020-ban esedékes) parlamenti választásokat, és amennyiben lehetséges, kormányt is alakítson. Arra az újságírói felvetésre, miszerint korábban egyszer úgy nyilatkozott, hogy 2014-ben már nem lesz jelen a politikában, Fico azt válaszolta: addig marad a politikában, amíg szolgálataira a nyilvánosság részéről igény lesz.



A most bejelentett döntés nem értékelhető különösebb meglepetésként, inkább az időzítése hordozhat bizonyos üzenetet. A bejelentésre ugyanis a kormányfő egy nappal pártja országos kongresszusa előtt, illetve egy nappal a párt alelnökének, Marek Madaricnak a párt vezetéséből való távozása után kerített sort, olyan időszakban, amikor a jelenlegi államfővel, Andrej Kiskával fennálló viszonya ismét kiéleződni látszik.



A döntés nem meglepő azért sem, mivel helyi megfigyelők szerint a már harmadik kormányát vezető Robert Fico számára meglehetősen nagy politikai kockázatot jelentett volna ismételten megpályázni az államfői posztot, tekintve, hogy az annak megszerzéséért folytatott küzdelmet 2014-ben elveszítette Andrej Kiskával szemben. A nem egészen másfél év múlva esedékes elnökválasztásnak ugyan még nincsenek jelöltjei, de feltételezhető, hogy a megmérettetésen a jelenlegi államfő, Robert Fico legnagyobb politikai ellenlábasa ismét indulni fog. Korábban annak lehetősége is felmerült, hogy Andrej Kiska egy jövőbeni párt élén a 2020-as parlamenti választásokba is beléphet. Azt viszont, hogy pártalapításra készülne, az államfő, akit tanácsadói révén Soros György által támogatott szervezetekhez is közel állónak tartanak, idén tavasszal cáfolta.



Robert Fico a sajtótájékoztatón más időszerű belpolitikai témákról is beszélt. Egyebek mellett felszólította az államfőt, hogy tartsa tiszteletben az alkotmánybíróság (Ab) napokban hozott döntését, és minél hamarabb nevezze ki a testület hiányzó bíráit azon jelöltek közül, akiket a törvényhozás már két éve megválasztott. A pozsonyi parlament hét jelöltet választott a taláros testületbe, az államfőnek közülük kellett volna hármat kiválasztania és kineveznie a betöltendő posztokra. Andrej Kiska ennek a kötelezettségének azóta sem tett eleget. Az államfő tétlensége miatt indított eljárásban maga az Ab hozott döntést a napokban, ebben megállapították, hogy az államfő megsértette a jelöltek alkotmányos jogait.