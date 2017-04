Fiatalok tüntettek Le Pen ellen Párizsban

SZEN 2017 - Kiütéses győzelem az időjárás felett, imádtuk az ír kocsmazenét - fotók

Több ezren buliztak a SZEN-en, az erős szél és a hideg ellenére is. Az utolsó nap a Paddy and the Rats és az Intim Torna Illegál adott emlékezetes koncertet.