Fiatal Youtube-bloggerek kérdezték a német kancellárt

Négy fiatal Youtube-blogger kapott szerdán arra lehetőséget, hogy Angela Merkel német kancellárt kérdezze egy a videómegosztó portálon élőben közvetített interjúban. A beszélgetés témái között szerepelt az oktatás, a társadalmi igazságosság, az autóipar és az Air Berlin légitársaság jövője, valamint olyan nemzetközi problémák, mint Németország és Törökország viszonya vagy az Egyesült Államok és Észak-Korea konfliktusa.



Merkel elmondta, hogy jogosnak tartja az Air Berlin légitársaságnak adott 150 millió eurós állami áthidalókölcsönt. Véleménye szerint az lett volna a rossz döntés, ha "utazók tízezreit hagyják cserben azért, mert már nincs pénz benzinre". A kormány alaposan átgondolta a döntést, és szinte biztosra ígérheti, hogy nem az adófizetőknek kell majd megfizetniük a cég megmentését - emelte ki.



Arról is beszélt, hogy szeptember 4-ére összehívta a magas kén-dioxid koncentráció miatt érintett tartományok és városok képviselőit, hogy átbeszéljék, hogyan lehetne az elektromos autók terjedéséhez szükséges infrastruktúrát, elsősorban a töltőállomások számát bővíteni. Ez ugyanis, mint mondta, az egyik legfontosabb kitétele annak, hogy az emberek e-autót merjenek vásárolni.



Hozzátette, a politikának erős nyomást kell gyakorolnia a német autóiparra annak érdekében, hogy minél több elektromos járművet gyártsanak az országban.



A kancellár adta fel azt a célt, hogy 2020-ra egymillió e-autó legyen Németországban, de tudatában van annak, hogy ezért nagyon sokat kell még dolgozni.



Kitért arra is, hogy a jövőben szigorúbban kell ellenőrizni a dízelautókat, több szúrópróbára és a valósághoz közelebb álló tesztekre van szükség.



A német kormányfő igyekezett megnyugtatni a választókat, hogy nem kell tartani a III. világháború kitörésétől az Egyesült Államok és Észak-Korea konfliktusa miatt. Ismételten hangsúlyozta, hogy az éles kijelentések nem vezetnek sehova, és a nézeteltérést békés úton kell megoldani.



A német-török viszonyról azt mondta, sok a nézeteltérés, de még tárgyalóviszonyban van a török elnökkel. Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a Törökországban fogvatartott német állampolgárok kiszabaduljanak - fűzte hozzá.



Merkel próbálta arról is meggyőzni a fiatalokat, hogy menjenek el választani, mert igenis számít az ő szavazatuk is. Általában négyévente egyszer van lehetőség beleszólni a politikába, ezt az alkalmat nem érdemes elszalasztani - mondta a kancellár.



Arra a kérdésre, hogy mennyire tartja magát feministának, azt válaszolta, a férfiak és nők egyenlőségének megteremtésén dolgozik, úgyhogy ebben az értelemben talán feminista. Hozzátette, hogy amennyiben újraválasztják, igyekszik majd a kormányzati feladatokra egyenlő arányban férfiakat és nőket kijelölni, ebbe azonban a koalíciós partnerének is lesz beleszólása.



Az egyórás beszélgetést több mint 55 ezren nézték élőben. Interjúztatói összesen hárommillió követővel rendelkeznek a Youtube-on, és a legkülönbözőbb témákkal foglalkoznak: van, aki szépségtippeket ad, más politikai és társadalmi témákkal foglalkozik vagy épp a technikai újdonságok iránt érdeklődik.



Nem ez volt az első eset, hogy egy blogger kérdéseire válaszolt Merkel, 2015-ben a kancellári hivatalban tehetett fel neki kérdéseket egy fiatal videóújságíró. Most viszont a német kormányfő ment "vendégségbe" a kérdezőkhöz.