Zárt gépjárművel közlekedik majd Ferenc pápa Egyiptomban, de nem használ páncélozott autót - derül ki a Vatikán hétfői tájékoztatásából, amely a katolikus egyházfő április 28. és 29. közötti látogatásának programját is tartalmazza.



Greg Burke szentszéki szóvivő közölte, hogy a Vatikán tisztában van a pápa egyiptomi látogatását övező veszélyekkel, de "Ferenc pápa nem aggódik".



A katolikus egyházfő tizennyolcadik külföldi útja a Béke pápája a béke Egyiptomában jelmondatot kapta. A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy az egyiptomi útnak hármas üzenete van: pásztori út, mivel Ferenc pápa az országban élő katolikus közösséggel is találkozik, amely az egyiptomi lakosságnak 0,28 százalékát teszi ki. Ökumenikus látogatás, mivel az egyházfő a kopt keresztényeket is felkeresi, valamint vallásközi, hiszen Ferenc pápa az Egyiptom 89 százalékát képviselő muzulmánokkal is találkozik.



A harminchat órás látogatás során Ferenc pápa Ahmed et-Tajjebbel, a kairói al-Azhar egyetem és mecset nagyimámjával és II. Tavadrosszal, a kopt ortodox egyház pátriárkájával is találkozik. Az egyiptomi koptok elleni kettős terrorista támadásban virágvasárnap legalább negyvenöten életüket vesztették.



A katolikus egyházfőt egyiptomi útján I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka is elkíséri.



Az olasz sajtó emlékeztetett, hogy az assisi szent nevét választó Ferenc pápa látogatása éppen Szent Ferenc nyolcszáz évvel ezelőtti egyiptomi látogatásának évfordulójára esik, amelyről a korabeli krónikások számoltak be.