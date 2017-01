Ferenc pápa megnyitott egy római templomot a hajléktalanok előtt

A belvárosi Trastevere-negyedben levő San Calisto templomról van szó. A 17. századi templom arra a kútra épült,amelyben a legenda szerint I. Kallixtusz pápa 222-ben mártírhalált halt.



A templomot a hajléktalanok este nyolctól reggel nyolcig használhatják: éjszakánként harminc tábori ágyat állítanak fel benne, takarókkal és párnákkal a hajléktalanok ideiglenes szállásolására. Nőket és férfiakat, olaszokat és külföldieket is várnak. A Szent Egyed katolikus közösség tagjai nyújtanak segítséget, ők éjszakára a templomban maradnak.



Ez az első alkalom, hogy Olaszországban templomot használnak éjszakai szálláshelyként. A templom a Vatikán tulajdona, tehát területe a Szentszékhez tartozik. A San Calisto-templom mellett van a Caritas Internationalis székhelye, és a szomszédban található a Szent Egyed közösség temploma és székháza is.



Ferenc pápa a rendkívüli hideg kezdete óta a római utcákra küldte a pápai főalamizsna hivatal járműveit, hogy az utcán éjszakázó hajléktalanok ezekben találjanak menedékre, mínusz húsz fokig meleget adó hálózsákokat osztott szét, valamint napközben is megnyittatta a Vatikán által működtetett egyházi éjszakai szálláshelyeket.