Ferenc pápa krizmaszentelő misével nyitotta meg a húsvéti szent háromnapot Rómában - galéria

A Ferenc pápa által a Szent Péter-bazilikában nagycsütörtökön bemutatott krizmaszentelő misével megnyílt a húsvéti szent háromnap Rómában. A katolikus egyház feje, aki egyben Róma püspöke is, a római egyházmegyéből és a vatikáni Kúriából érkező háromezer pap jelenlétében celebrálta a misét, megáldotta és megszentelte az egyházmegyéjében a következő évben a keresztelésekhez és a betegek kenetéhez használt szent olajokat, valamint a többek között a bérmáláskor és papszenteléskor is használt olajat (krizmát).Ferenc pápa és a részt vevő papok az egyházi hagyomány szerint megújították papi fogadalmukat. Prédikációjában a pápa felszólította a papokat, hogy törődjenek a szegényekkel és a kirekesztettekkel. Arról beszélt, hogy "utcai papnak" lenni azt jelenti, hogy "mindig közel kell lenni az emberekhez", beszélni kell mindenkivel: felnőttekkel és gyerekekkel, szegényekkel és a nem hívőkkel is.Sürgette a papokat, legyenek lélekben közel a nyájukhoz, és ne ragaszkodjanak ahhoz, hogy doktrínákról prédikáljanak nekik, ha vétkeznek. Nagycsütörtök délután az egyházfő a Vatikánnal majdnem szomszédos Regina Coeli (Mennyek Királynője) nevű római börtönben rabok előtt mutatja be az utolsó vacsorára (coena Domini) emlékező misét a lábmosás szertartásával. A tizenkét apostolra emlékezve tizenkét európai, ázsiai és afrikai, vallásukat tekintve nyolc katolikus, két muszlim, egy ortodox keresztény és egy buddhista rabnak mossa meg a lábát.