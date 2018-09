Ferenc pápa: észszerűtlen minden ajtót megnyitni a bevándorlás előtt

Észszerűtlen minden ajtót megnyitni a bevándorlás előtt - mondta Ferenc pápa a Baltikumból a Vatikánba visszatérőben a pápai repülőgépen a Vatikán szerdai közleménye szerint.



Be lehet fogadni a migránsokat a lehetőségekhez mérten - az integrációjuk során pedig figyelembe kell venni a rendelkezésre álló hely és munka kérdését -, "de nem tömegesen, mivel az nem lehetséges" - vélekedett a katolikus egyházfő.



Az ajtók nyitva állhatnak "amennyiben (a bevándorlók) be tudnak illeszkedni - és ez nagyon fontos -, és amennyiben nem jelentenek fenyegetést az identitásra" - fogalmazott Ferenc pápa.



A katolikus egyházfő körültekintő és megfontolt hozzáállásra szólított fel az ügyben.



Az Argentínában, olasz bevándorlók gyermekeként született Ferenc pápa gyakran szólal fel a menedékkérők jogainak védelmében, de korábban megvédte a kormányok jogát is ahhoz, hogy korlátozásokat vezessenek be a bevándorlás terén.