Ferenc pápa "allergiás" a nyári szabadságra

A Vatican Insider olasz hírportál szerint"allergiás" a nyári szabadságra.

Feltételezhetően nem is tudja, mi az, hiszen Buenos Airesben érsekként sem élt soha ezzel. Így a pápák vakációjának története egyelőre lezárult

- írta a vatikáni tudósítók honlapja csütörtökön.Ferenc pápa az első katolikus egyházfő, aki 2013-as megválasztása óta nem megy el szabadságra, vagyis nem hagyja el Vatikánvárost még a nyári hónapokban sem, amikor a vatikáni hivatalok egyházi és laikus tagjai is szabadságot vesznek ki, kevesebb a hivatalos esemény és a hívők nagy része is vakációzik. Elődeivel ellentétben Ferenc pápa nyáron sem törölte el a Szent Péter téri audiencák megtartását.A VaticanInsider emlékeztet, hogy a 13. századtól hagyománynak számított, hogy a mindenkori pápa a nyári forróságban Rómából valamelyik vidéki pápai palotába költözik át. A pápák nyári tartózkodási helye sokáig a Rómától húsz kilométerre található Castel Gandolfo rezidencia volt.A pápai vakáció fogalmát, vagyis azt, hogy az egyházfő is rövid időre kikapcsolódhat a fiatalon pápává választott II. János Pál vezette be, aki legszívesebben a hegyekbe járt síelni vagy kirándulni. A lengyel pápa Castel Gandolfóba már helikopterrel járt, és itt medencét is csináltatott, amely az amerikai lengyelek adománya volt. Utódja XVI. Benedek szintén mindig Castel Gandolfóban töltötte az augusztust.Ferenc pápa ezzel szemben megnyitotta a turisták előtt a Castel Gandolfo palotáját, amely jelenleg múzeumként működik. A város azóta is sajnálja, hogy a pápa távolmaradásával jelentős idegenforgalmi bevételtől esett el.

Én is vakációzom, csak megszokott környezetemben: a Vatikánban maradok, igaz nyáron ritmust váltok, többet alszom, azt olvasok, amit szeretek, zenét hallgatok, többet imádkozom (...) nekem ez segít pihenni és kikapcsolodni

- nyilatkozta korábban Ferenc pápa.A vatikáni program szerint Ferenc pápa szeptemberben újabb külföldi útra indul, 6. és 11. között Kolumbiába látogat, novemberben pedig Indiába és Bangladeshbe készül, bár ezt az utat a Vatikán még nem erősítette meg.