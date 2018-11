Fényes nappal, a nyílt utcán bántalmaztak egy 15 éves lányt

Péntek délután mintegy tíz szemtanúja is volt annak, ahogy a romániai Naszódon egy 15 éves lányt bántalmazott két másik fiatal -Az áldozat többször megpróbált segítséget kérni egy ismerős férfitól, aki azonban nem tett semmit. Végül mindketten elsiettek a helyszínről, de a többiek követték őket és egy üzlet előtt is rángatták, bántamazták a lányt.Az esetről videó is készült, ezen többször hallatszik, ahogy az elkövetők egyike azt kiabálja, hogy az ő ruhái vannak a bántalmazott lánynál. Az utolsó pillanatokban aztán egy fiatal férfi véget vet a verekedésnek.