Fenékplasztika miatt tartóztatták le a sztársebészt

Letartóztatták csütörtökön Rio de Janeiróban azt a népszerű brazil plasztikai sebészt, akinek napokra nyoma veszett, miután az egyik páciense meghalt a múlt hétvégén egy fenékemelő beavatkozást követően.



A rendőrség a Rio de Janeiró-i Barra de Tijuca negyed egyik irodakomplexumában fogta el Denis Cesar Barros Furtadót és a vele együtt dolgozó édesanyját, a szintén orvos Maria de Fatima Barrost. Azt egyelőre nem tudni, hogy vádat emeltek-e ellenük a hétvégén történt halálesettel kapcsolatban.



A hatóságok szerint a plasztikai sebész fenékemelő műtétet hajtott végre riói otthonában a bankmenedzserként dolgozó 46 éves Lilian Calixtón. A nő azonban rosszul lett a műtét közben, ezért Furtado egy közeli kórházba vitte, ahol a nő néhány órával később meghalt. Az intézmény szerint Calixto kórosan szapora szívműködéssel érkezett be hozzájuk, miután Furtado szilikont injekciózott be mindkét farpofájába.



A rendőrség szerint a nő halálának pontos okát még nem sikerült megállapítani.



Furtadónak nyoma veszett, miután bevitte páciensét a kórházba, ezért elfogatási parancsot adtak ki ellene.



A letartóztatását követően a férfi ártatlannak vallotta magát a rendőrségen.



Az egyik közösségi oldalra kikerült videoüzenetben Furtado "halálos kimenetelű szerencsétlenségnek" nevezte Calixto halálát, hozzátéve, hogy ilyesmi bármelyik orvossal megeshet. A plasztikai sebész azt is elmondta, hogy már kilencezer hasonló beavatkozást hajtott végre Brazíliában.



Furtado ügyvédje, Naiara Baldanza egy sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy ügyfele ártatlan és csak azért nem adta fel magát a rendőrségen, mert úrrá lett rajta a pánik.



Fenékemelő műtétei miatt Furtado igazi hírességgé vált hazájában. Rengeteg követője van a közösségi médiában: az Instagramon rendszeresen tesz közzé előtte-utána képeket a pácienseiről.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)