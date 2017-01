Feltörték a szerb hírügynökség internetes oldalát

Egy feltehetően koszovói albán csoport vasárnap reggel feltörte a Tanjug szerb hírügynökség internetes oldalát, így a honlapon a hírek helyett rövid ideig a "Koszovó Albánia" (része) felirat, valamint az egykori Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) vörös alapon kétfejű fekete sast ábrázoló címere és neve szerepelt.



Az oldalon az is olvasható volt, hogy a Tanjug honlapját a rootx_kosovo nevű csapat hekkelte meg, és még egy linket is közzétettek, amely a csoport néhány órával korábban létrehozott Twitter-profiljára vezetett. Ezen az oldalon kizárólag egy bejegyzés volt, amely a szerb hírügynökség feltörésére vonatkozott.



A fekete háttéren még egy felirat szerepelt: "jesuisRAMBO", azaz "Én vagyok Rambo".



Szerbia és Koszovó kapcsolata az utóbbi hetekbe a szokásosnál is feszültebbé vált. Szerbia január közepén előzetes egyeztetés nélkül vonatot indított Belgrádból a szerbek lakta Észak-Koszovóba, és a szerelvényt a szerb zászló színei, valamint a "Koszovó Szerbia" (része) felirat díszítette. Pristina azt is sérelmezi, hogy a hónap elején szerb elfogatóparancs alapján fogták el a francia hatóságok Ramush Haradinaj volt koszovói kormányfőt, Belgrád pedig a politikus kiadatását kérte Párizstól.



Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem hajlandó elismerni. 2013-ban uniós közvetítéssel a kapcsolat normalizálását célzó párbeszéd kezdődött a két fél között, ám a tárgyalásokon elhangzottakat csak kis mértékben ültették át a gyakorlatba. Federica Mogherini az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a feszültségek csökkentésének érdekében január 24-én találkozott a két ország állam- és kormányfőivel, ám úgy értékelte, hogy további találkozókra van szükség, így február elsején ismét tárgyalóasztalhoz ülnek. A kapcsolat rendezése mindkét fél érdekeit szolgálja, ugyanis Brüsszel ehhez kötötte Szerbia és Koszovó európai integrációjának folytatását, illetve lezárását.