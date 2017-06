Feltételezhetően az Iszlám Állam négy tagját ölték meg Iránban

Az Iszlám Állam (IÁ) nevű dzsihadista szervezet négy feltételezett tagjával végeztek a biztonsági erők tagjai egy bevetésük során a dél-iráni Hormozgán tartományban - közölte hétfőn Azízalláh Máleki, a helyi rendőrség kapitánya.



Máleki hétfői beszámolója szerint a terrorszervezet feltételezett tagjai még vasárnap délután csaptak össze a biztonsági erők tagjaival a dél-iráni Rudan városához közeli egyik hegyvidéki területen.



A hivatalos hírügynökségek által idézett Máleki szerint a rendőrség a tűzpárbajt követően fegyvereket, lőszereket és robbanószereket foglalt le, valamint az IÁ zászlaját is megtalálta a fegyveresek rejtekhelyén. A rejtekhely átkutatása során a hatóságok ráakadtak az egyik feltételezett szélsőséges okirataira is, amelyekből kiderült, hogy a fegyveresek legalább egyike külföldi származású volt. A további három férfi azonosítása még folyamatban van.



Múlt szerdán öngyilkos merénylők és fegyveresek támadták meg az iráni parlament és a Khomeini-mauzóleum épületét Teheránban. A mészárlásban legalább 17 ember életét vesztette, és - a belügyi tárca pénteki közleménye szerint - 52 ember sebesült meg. A merényletet az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet vállalta magára.



A teheráni merényletek óta az iráni hatóságok több mint ötven, a merényletekkel kapcsolatba hozható gyanúsítottat vettek őrizetbe. A hatóságok "teljesen megsemmisítették" a merényletet elkövető terroristasejtet - közölte vasárnap Mahmúd Alavi hírszerzései miniszter, aki hozzátette, hogy a terrortámadással kapcsolatba hozható egyetlenegy személy sincs már szabadlábon. Az iráni parlamentben zárt ajtók mögött tartott ülésen Alavi elmondta, hogy a merénylet megvalósításában érintett összes személyt őrizetbe vették, vagy megölték, köztük a merénylet értelmi szerzőjét is.



Az iráni hírszerzési minisztérium múlt csütörtökön a merénylet elkövetői közül nyilvánosságra hozta öt terrorista személyazonosságát, akik a minisztérium tudomása szerint korábban az IÁ soraiban harcoltak Irakban és Szíriában.