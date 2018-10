Felszámoltak egy embercsempész bandát Brüsszelben, a csoport főként szudáni és eritreai bevándorlóknak segített eljutni Nagy-Britanniába - jelentették be a belga hatóságok hétfőn.



A szövetségi ügyészség tájékoztatása szerint az üggyel kapcsolatban tíz embert vettek őrizetbe, hármukat azonban később szabadon engedték.



A többi gyanúsított ellen vádat emeltek bűnszervezetben való embercsempészet vádjával. Állampolgárságuk egyelőre nem ismert.



A vádhatóság arról számolt be, hogy a hálózat tagjai naponta körülbelül húsz embert szállítottak hűtőkocsikkal a szigetországba, fejenként 500-2500 euróért.



A bevándorlók először vonattal elmentek a dél-belgiumi Rochefort-Jemelle-be, innen mintegy 15 kilométert gyalogoltak, és ott vették fel őket a teherautókkal.



"Gyakran borzalmas és veszélyes körülmények között szállították az áldozatokat a rakomány között" - közölték.



Az akció során nyolc illegális bevándorlót is kihallgattak, akik nagy valószínűséggel éppen a bűnözőket várták az autópálya-pihenőben. Őket a bevándorlási hivatal gondjaira bízták a rendőrök.



A brüsszeli Gare du Nord pályaudvar közelében lévő Maximilien parkban hosszú ideje sok olyan migráns táborozik, akik nem nyújtanak be menedékkérelmet Belgiumban, arra várva, hogy Nagy-Britanniába távozhassanak.