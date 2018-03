Félmillióan írták alá az éttermi dohányzási tilalmi petíciót Ausztriában

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és az Osztrák Néppárt (ÖVP) koalíciós kormánya nem változtatna a jelenlegi szabályozáson, amely alapján a dohányzók elkülönített helyiségekben hódolhatnak szenvedélyüknek az éttermekben és bárokban. Az FPÖ és az ÖVP a koalíciós tárgyalásokon megegyezett arról, hogy az előző kormány döntésével szembeszállva nem vezeti be a teljes dohányzási tilalmat az osztrák vendéglátóhelyeken 2018. május 1-jétől. Erről parlamenti szavazást is tartanak majd.



A petíció kezdeményezői viszont felszólították a bécsi kormányt: mentse fel a képviselőket a frakciófegyelem alól, és tegye lehetővé, hogy saját tudásuk és meggyőződésük alapján szavazzanak. A kérdés még ebben a hónapban az alsóház elé kerülhet.



Az előző kormány által bevezetni kívánt dohányzási tilalom feloldása a szabadságpárt egyik feltétele volt a koalíciós tárgyalások során. Az FPÖ azzal érvelt, hogy a korábbi döntés korlátozza az egyéni szabadságjogokat, és hátrányos helyzetbe hozza a vendéglátó egységek tulajdonosait. Számos vezető néppárti politikus nem támogatja a tilalom eltörlését, de szakértők szerint a parlamenti voksolás során mindkét párt tartja majd magát a koalíciós egyezményben rögzítettekhez.



A svájci mintájú, népszavazáson alapuló közvetlen demokrácia gondolatának egyik leglelkesebb szószólója szintén az FPÖ volt. A koalíciós tárgyalások során a szabadságpárt és a néppárt arról is megegyezett, hogy 2022-től, ha egy kérdésben összegyűlik 900 ezer aláírás, és a parlament nem támogatja az adott kezdeményezést, kötelező lesz ügydöntő népszavazásra bocsátania a kérdést.



Azonban a parlament a jelenlegi jogszabályok alapján is köteles megfontolni az orvosi kamara és a ráksegélyszolgálat hivatalos kezdeményezését, ha legalább 100 ezer állampolgár támogatja azt aláírásával. A február 15-én útnak indított petíció pusztán három nap alatt elérte ezt a mérföldkövet. A szervezők április 4-ig gyűjtik az aláírásokat.



A Reuters hírügynökség által megkeresett kormányszóvivő nem nyilatkozott az ügyben.



Egy a Profil című osztrák hírmagazinnak készített felmérés szerint az osztrákok 71 százaléka kötelező érvényű népszavazást tartana a dohányzási tilalomról. A közvélemény-kutatás 500 ember megkérdezésével készült, és március 3-án hozták nyilvánosságra.