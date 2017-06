Felmerült, hogy korruptak lehettek egyes Európa Parlamenti képviselők

Az Európa Tanács (ET) független korrupcióellenes szakértői testületet hozott létre, ugyanis felvetődött, parlamenti közgyűlésének több tagja is érintett lehet ilyen ügyekben - közölte az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke az MTI-vel hétfőn.



Németh Zsolt a parlamenti közgyűlés ötnapos strasbourgi ülésének első, hétfői napjának vitáját követően elmondta: a korrupciós ügy felgöngyölítésére és a közgyűlés működésének átvilágítására független, külső vizsgálócsoport felállítását kezdeményezte az Európa Tanács.



Lapértesülések szerint Pedro Agramunt, a közgyűlés elnöke is érintett lehet abban az ügyben, amelyben Azerbajdzsán 2 millió eurót fizetett a testület egyes tagjainak azért, hogy jelentésükben kedvezőbb képet fessenek az országban fogva tartott politikai foglyok helyzetéről.



A strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot számláló, páneurópai szervezet Parlamenti Közgyűlésének eljárási szabályzatokért felelős bizottsága korábban közölte, a független vizsgálótestület feladata az lesz, hogy fényt derítsen olyan titkos, rendszeressé váló tevékenységekre, amelyek elősegíthetik az intézményen belüli korrupciót. A vizsgálóbizottságtól azt várják, hogy javaslatot tegyen olyan intézkedésekre is, amelyek segítenek visszaállítani a közgyűlés iránti bizalmat.



A háromfős testület az év végéig fogja elkészíteni korrupciós jelentését.



Németh Zsolt egy másik üggyel kapcsolatban elmondta, hogy a közgyűlés ügyrendi bizottsága bizalmatlansági indítvány jogintézményére vonatkozó tervezetet mutatott be a hétfői ülésen. Az új eszközre azért van szükség, mert az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöksége áprilisban úgy határozott: megvonja bizalmát Agramunttól, aki korábban az orosz kormány által biztosított repülőgépen Szíriába utazott, hogy találkozzon és megbeszéléseket folytasson Bassár el-Aszad elnökkel.



Németh Zsolt elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hétfőn bemutatott jogszabály visszamenőleges hatályról rendelkezik, valamint, hogy a tervezet tanúsága szerint a parlamenti közgyűlés nyílt szavazással kívánja kifejezni a bizalmatlanságra vonatkozó véleményét.



Meglátása szerint a tervezet "rendkívül komoly aggodalomra ad okot", ugyanis a jelenlegi elnök elmozdítása céljából elfogadásra váró eszköz "sötét árnyékot vethet" az Európa Tanácsra. Félő, hogy nem megoldja, hanem elmélyíti az intézmény válságát - hangsúlyozta.



Amennyiben az Európa Tanács ebben a formájában fogadja el a jogszabályt, az intézmény elveszítheti hitelét, amellyel a jogállamiság és az emberi jogok védelme érdekében a tagállamokkal szemben fel tud lépni - hangsúlyozta.