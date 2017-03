Fellebbezett a Trump-kormány a beutazási korlátozások felfüggesztése ellen

Derrick Watson hawaii kerületi bíró március 15-én döntött a hat muszlim többségű országot érintő beutazási korlátozások végrehajtásának felfüggesztéséről. Arra hivatkozott, hogy akik bíróságon támadják meg a rendeletet, valószínűleg sikerrel járnak majd, mert az amerikai alkotmány tiltja a vallási alapú diszkriminációt. Szerdán, szintén Hawaiin a bíróság úgy döntött, hogy kiterjeszti a felfüggesztést, a végleges bírósági döntésig megtiltja a rendelet alkalmazását.



Az elnöki rendelet végrehajtását egy marylandi bíróság is felfüggesztette. A szövetségi kormányzat ott is benyújtotta fellebbezését. Az igazságügyi tárca szerint ugyanis a Fehér Ház kiküszöbölte azokat a jogi aggályokat, amelyek miatt a korábbi, még Irakot is érintő elnöki rendeletet másodfokon is felfüggesztette az igazságszolgáltatás.



A második elnöki rendelet március 16-án lépett volna hatályba. Ez Irán, Líbia, Szudán, Szomália, Szudán és Jemen állampolgárainak tiltotta volna meg ideiglenesen a belépést az Egyesült Államokba, és 120 napra felfüggesztette volna a teljes amerikai menekültbefogadási programot. Ugyanakkor - a rendelet első változatával szemben - nem vonatkozott volna azokra, akik az érintett országok állampolgárai ugyan, de van érvényes amerikai vízuma vagy letelepedési engedélye.