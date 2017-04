Fellebbez a lockerbie-i robbantás egyetlen elítéltjének családja

Az azóta megszűnt amerikai Pan Am légitársaság Londonból New Yorkba tartó Boeing 747-es óriásgépét 1988. december 21-én időzített pokolgéppel felrobbantották. A merényletben 270-en vesztették életüket, köztük négy magyar utas. A repülőgép roncsai 11 ezer méteres magasságból a skóciai Lockerbie-re zuhantak. Az áldozatok közül tizenegy a jelentős részben letarolt kisváros lakója volt.



London és Washington 1991-ben büntetőeljárást kezdeményezett két líbiai hírszerzési ügynök ellen, akiket a pokolgép elhelyezésével vádoltak. A vád alapja az a feltételezés volt, hogy Líbia a Tripoli és Bengázi ellen 1986-ban végrehajtott amerikai légitámadást torolta meg a merénylettel. Líbia - ENSZ-szankciók nyomása alatt - végül kiadta a két körözött ügynököt.



Egyiküket, Abdelbászet Ali Mohamed al-Megrahit - aki korábban a líbiai állami légitársaság máltai irodájának biztonsági főnöke volt - 2001. december 31-én életfogytiglani börtönre ítélte az eljáró skót bíróság, amely a kiadatás fejében semleges ítélkezési területhez ragaszkodó líbiai álláspont miatt Hollandiában ült össze. Megrahinak az ítélet szerint legalább 27 évet kellett volna rács mögött töltenie, de elhatalmasodó rákbetegsége miatt 2009-ben szabadon engedték, és hazatérése után három évvel, 2012-ben meghalt. Máig ő az egyetlen olyan gyanúsított, akit elítéltek a lockerbie-i merényletért.



Líbia vállalta 2,7 milliárd - áldozatonként 10 millió - dollár kártérítés kifizetését is a hozzátartozóknak.



Megrahi azonban mindvégig tagadta bűnösségét, és a néhai líbiai ügynök családjának ügyvédje most közölte, hogy két héten belül fellebbezést nyújt be a skóciai bűnügyi eljárások felülvizsgálatára szakosodott hatósághoz (Scottish Criminal Cases Review Commission, SCCRC).



A BBC beszámolója szerint a hozzátartozók úgy tartják, hogy az ítélet megkérdőjelezhető bizonyítékokra alapult. A család mindenekelőtt a tanúvallomások megbízhatóságával kapcsolatban fogalmazott meg kételyeket, és mindezek alapján szeretné elérni Megrahi posztumusz felmentését.



A merénylet áldozatainak családtagjai sincsenek meggyőződve arról, hogy Megrahi személyében a tényleges felelőst ítélték el. A hozzátartozók kampányszervezetének vezetője, Jim Swire - akinek leánya, Flora halt meg a merényletben - többször is kijelentette, hogy meggyőződése szerint Megrahinak semmi köze nem volt a lockerbie-i merénylethez.



Az áldozatok hozzátartozóinak szervezete szerint inkább Irán felelősségére utalhat, hogy a lockerbie-i merénylet előtt öt hónappal egy amerikai hadihajó a Perzsa-öbölben tévedésből lelőtte az Iran Air légitársaság egyik utasszállító repülőgépét; a gépen utazó 290 személy életét vesztette. Irán soha nem fogadta el, hogy a szerencsétlenség tévedés következménye volt, és az áldozatok hozzátartozói annak alapos kivizsgálását szorgalmazzák, hogy a Pan Am-gép felrobbantása nem Irán bosszúja volt-e.