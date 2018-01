Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a volt államtitkár

Tizenkét hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte szerdán a párizsi fellebbviteli bíróság Thomas Thévenoud volt francia külkereskedelmi államtitkárt, amiért éveken át nem nyújtott be adóbevallást.



A politikus, aki kilenc napig volt Francois Hollande előző államfő kormányának tagja, mellékbüntetésként három évig semmilyen választható tisztséget nem tölthet be.



A volt államtitkár első fokon tavaly májusban három hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, de az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen.



Thomas Thévenoud feleségét is egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a fellebbviteli bíróság.



Mindkettőjük ellen adócsalás volt a vád, amiért a 2012-ben keresett jövedelmükről nem nyújtottak be adóbevallást, illetve a 2009 és 2013 közötti időszakban azt késve tették meg.



Első fokon a párizsi büntetőbíróság megállapította, hogy miután nem egyszeri feledékenységről, hanem rendszeresen ismétlődő cselekményről van szó, az szándékos adócsalásnak tekinthető. Ezt a fellebbviteli bíróság megerősítette.



Thomas Thévenoud az előző kormányzati ciklusban a francia Szocialista Párt egyik feltörekvő, fiatal, országosan ismert politikusa volt. Amikor 40 évesen 2014-ben Francois Hollande államtitkárnak nevezte ki, a politikus néhány nappal később hivatalosan "személyes okok" miatt mondott le, de a miniszterelnöki hivatal azt közölte, hogy meggyűlt a baja az adóhivatallal, amely az új kormány tagjait azonnal leellenőrizte.



Két órával lemondása után a volt államtitkár közleményben elismerte el, hogy "elkésett az adóbevallásával", de azt is jelezte, hogy már rendezte a problémát és a törvényben meghatározott büntetést is befizette. A Médiapart tényfeltáró portál derítette ki, hogy az adóhivatal azért indított eljárást a politikus ellen, mert évekig nem nyújtott be adóbevallást.



Thomas Thévenoud később könyvet írt a történetéről, amelyben "adminisztratív fóbiának" magyarázta az adócsalást, és azt "ostobaságnak" minősítette.