Feladta magát a rendőrségen a korrupció miatt börtönbüntetésre ítélt volt brazil elnök

Miután baloldali hívei értesültek önfeladási szándékáról, megakadályozták, hogy Lula gépkocsin elhagyhassa a szakszervezeti központ területét. A volt elnök kiszállt a megállított autóból, és kénytelen volt visszamenni az épületbe. Később testőrök kíséretében jutott ki újra a központból, egy közeli utcában szállt be egy rendőrségi gépkocsiba, amely egyenesen a helyi rendőrségre vitte őt. Onnan a szomszédos szövetségi államban lévő Curitiba város rendőrségére szállították át. Az épületnél is tiltakozások voltak, egyesek megpróbáltak behatolni, de a hatóságiak könnygázzal szétoszlatták a tömeget, kilencen megsérültek - közölte szombaton a Globo helyi tévétársaság.



A volt brazil államfőnek pénteken, helyi idő szerint délután öt órakor kellett volna megjelennie a curitibai szövetségi rendőrség előtt, ám két órával a határidő lejárta után még mindig a fémipari dolgozók szakszervezetének Sao Pauló-i székhelyén tartózkodott. Eközben az ENSZ Emberi Jogi Bizottságához fordult segítségért, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, amíg ki nem merítette az összes jogorvoslati lehetőséget. Csak szombaton hozta meg döntését, hogy mégis önként jelentkezik a hatóságnál.



A bíróság tavaly júliusban korrupció és pénzmosás miatt első fokon 9 és fél évi börtönnel sújtotta a volt elnököt. Idén januárban a fellebbviteli bíróság már 12 év és egy hónapos büntetést szabott ki rá.



A bíróság bizonyítva látta, hogy Lulát a Petrobras brazil olajvállalat megvesztegette. A vesztegetési ügyben 2014-ben indított, Autómosó néven elhíresült eljárássorozat kiterjedt korrupciós hálózatot tárt fel, és ezzel hatalmas botrányt robbantott ki Brazíliában.



Kiderült, hogy számos óriásvállalat fizetett kenőpénzeket politikai pártoknak és befolyásos politikusoknak a Petrobras versenytárgyalásainak megnyerése céljából. A volt elnök állítólag 1,1 millió dollárnak megfelelő kenőpénzt kapott közvetett formában.



Az őt ért vádak ellenére Lulát tartják az októberben tartandó brazil elnökválasztás legnagyobb esélyesének. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint Lula, aki 2003 és 2010 között töltötte be az elnöki tisztséget, a szavazatok 37 százalékát szerezhetné meg, míg konzervatív kihívója, Jair Bolsonaro 18 százalékon áll.