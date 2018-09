Fel akarták vágni az elejtett szarvast, ekkor jött a medve

Az eset pénteken történt az amerikai Yellowstone Nemzeti Park Wyoming, Montana és Idaho állam egyes részeit is magába foglaló kiterjedt régiójában lévő, Teton Wilderness nevű vidéken. A vadász és ügyfele egy általuk korábban lelőtt jávorszarvast akartak felvágni, amikor a kicsinyével lévő nőstény medve rájuk támadt.



A wyomingi vadászati és halászati szolgálat munkatársa, Brad Hovinga szerint az eset azért szokatlan, mert a medvéket szemmel láthatólag nem érdekelte az elejtett állat húsa és nem is lepte meg őket a két férfi felbukkanása.



"Ilyesmit nem látunk és nem is hallunk túl gyakran, hogy egy medve egyszer csak megjelenik és megtámad valakit anélkül, hogy bármit is védelmezne" - mondta Hovinga.



A szolgálat munkatársai vasárnap befogták a medvebocsot, amelynek anyja akkor őket is megtámadta. A nőstényt végül lelőtték, a kicsinyét pedig elaltatták.



A tetemeken DNS-vizsgálatot fognak végezni annak megerősítése érdekében, hogy valóban a támadásért felelős medvéket kapták-e el.



Hazaérve Floridába a vendég vadász egy helyi televíziónak nyilatkozva felidézte, hogy megpróbált egy puskát odadobni a medvével hadakozó kísérőjének, ám a fegyver nem ért célba. A floridai férfi súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett és mobiltelefonon hívott segítséget, helikopterrel szállították kórházba.



Az incidens helyszínén egy használt medveriasztó sprayt is találtak, amelyet a vadőrök sokszor a lőfegyvernél is hatékonyabb védekező eszközként ajánlanak a grizzlyk ellen.



Az amerikai Yellowstone Nemzeti Park kiterjedt régiójában élő grizzlymedvék és a környékbeli emberek közötti konfliktusok száma egyre nő azóta, hogy a 20. század elején a kihalás szélére került grizzlypopulációnak sikerült regenerálódnia. A halálos grizzlytámadások azonban nagyon ritkák.



A vadőrök legkevesebb kilenc grizzlyt lőttek ki tavaly, miután a ragadozók haszonállatokra támadtak. A vadászok további 15 grizzlyt öltek meg önvédelemből.



Több mint négy évtized szünet után idén szeptember 1-jével lehetett volna ismét grizzly medvére vadászni Wyoming területén, ám természetvédők kezdeményezésére egy bíró elhalasztotta a vadászszezon kezdetét.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)