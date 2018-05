Fegyveresek rohamozták meg a nicaraguai Műszaki Egyetem épületét

Fegyveresek rohamozták meg a nicaraguai főváros, Managua Műszaki Egyetemének az épületét, a támadásban egy diák életét vesztette és 11-en megsebesültek - közölte pénteken a helyi diákképviselet.



A csütörtökön történt támadásban a fegyveresek tüzet nyitottak az egyetem épületére. Victor Cuadras, az egyik diákszervezet szóvivője elmondta: az elkövetők civilbe öltözött rendőrök vagy Daniel Ortega elnök marxista Sandinista Nemzeti Felszabadítási Frontjának (FSLN) ífúsági szervezetének a tagjai lehettek. Hozzátette: a roham feltehetően az egyetemet elfoglalt diákság kiűzését szolgálhatta.



Hivatalosan ugyanakkor nem erősítették meg a diák halálát. A Canal 15 hírtelevízió viszont egy másik halálesetről is beszámolt, s információi szerint 18-an sebesültek meg a történtek során.



Helyi idő szerint a reggeli órákban támadás érte a szintén diákok ellenőrzése alá került Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua egyetemet is. Szemtanúk szerint az oktatási intézményre leadott lövések miatt többen megsebesültek.



"A nicaraguai kormány vadászatot indított a diákság, és a minket támogató emberek ellen. Ez már háború" - húzta alá Cuadras.



Francisco Díaz rendőrfőnök-helyettes a Sandinista rádiónak leszögezte: hamisak a rendőrség állítólagos támadásairól szóló jelentések.



Az állítólagos támadásokról azt követően jelentek meg értesülések, hogy a kormány felajánlotta, a katolikus egyház közvetítésével kész tárgyalásokat folytatni a civil társadalmi szervezetekkel.



Cuadras szerint a diákság viszont mindaddig nem hajlandó elfogadni a managuai vezetés ajánlatát, míg az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) autonóm szerveként működő Emberi Jogok Amerika-közi Bizottsága (IACHR) képviselőinek haladéktalanul lehetővé nem teszi a nicaraguai erőszakhullám kivizsgálását.



Latin-Amerika második legszegényebb országában egy hónapja erőszakos kormányellenes tüntetések zajlanak. Az Április 19 Egyetemi Mozgalom, amelyet Cuadras is képvisel, kulcsszerepet játszott a szociális reformok kiváltotta, majd Ortega távozását követelő, tiltakozási akciókban. A kormány hivatalos összesítése szerint eddig 10 halálos áldozatot követeltek a tüntetések, jogvédők azonban mintegy 60 halottról tudnak.