Fegyveres támadó öt embert ölt meg egy amerikai napilapjának szerkesztőségében

Első jelentések még négy ember haláláról és több sebesültről szóltak, hozzátéve, hogy a hatóságok egy gyanúsítottat elfogtak.



"Egy fegyveres több embert is meglőtt az irodámban, néhányan közülük meghaltak" - írta a lap egyik újságírója a Twitteren. További szemtanúk arról számoltak be, hogy a lap alkalmazottai az asztalok alá bújva próbáltak a lövések elől fedezékbe húzódni.



A lövöldözés a Capital Gazette című lap szerkesztőségében történt. Az újság az Egyesült Államok egyik legrégebbi napilapja.



További részletek egyelőre nem ismertek.



"Teljesen meg voltam rökönyödve, amikor meghallottam az annapolisi tragédia hírét" - írta Larry Hogan marylandi kormányzó Twitter-üzenetben.



A rendőrség sajtójelentések szerint evakuálta az újság székhelyéül szolgáló épületet, s felszólította a lakosságot, kerüljék el az időközben lezárt környéket. A helyszínre tűzszerészeket is riasztottak, hogy lehetséges robbanószerkezetek után átvizsgálja az épületet.



A New York Daily News című bulvárlap értesülése szerint a történteket követően a New York-i rendőrség elővigyázatosságból megerősítette a nagyobb médiumok szerkesztőségeinek őrzését. A nagyvárosban ugyanakkor nem érkezett közvetlen fenyegetés a szerkesztőségek címére.