Fegyveres támadó öt embert ölt meg egy amerikai napilap szerkesztőségében

Pénteken vádat emeltek a marylandi Annapolis lapjának újságíróit csütörtökön meggyilkoló férfi ellen.



A 38 éves Jarrod Ramos ellen öt rendbeli gyilkosság miatt emeltek vádat a megyei bíróságon.



A férfi, aki a marylandi fővárostól, Annapolistól mintegy 40 kilométernyire lévő Laurel városában él, csütörtökön puskával és füstgránátokkal felszerelkezve rontott be az annapolisi Capital Gazette című lap szerkesztőségébe, és azonnal lövöldözni kezdett. Négy újságírót és egy lapeladással foglalkozó munkatársat azonnal agyonlőtt, és többeket megsebesített.



Az már csütörtökön este kiderült, hogy Ramos bosszúból gyilkolt: az 1727 óta megjelenő és elsősorban helyi hírekkel foglalkozó lap ugyanis korábban megírta, hogy az egyik közösségi oldalon egy nőt zaklatott, amiért 2012-ben rágalmazásért beperelte az újságot, ám a sajtópert elveszítette. Az a két újságíró egyébként, aki annak idején a cikket írta, már nem dolgozik a lapnál.



A Gazette pénteki számában a publicisztikai oldal üresen jelent meg, mint a főszerkesztő nyilatkozta azért, hogy a lap így jelezze: nincsenek szavai a történtekre. Péntek este Annapolisban és Washingtonban gyertyás virrasztást tartanak az áldozatok emlékére.



Csütörtök estétől a rendőrség a szintén marylandi Baltimore-ban - ahol a Baltimore Sun című lap szerkesztősége van -, valamint New York-i médiumok épületei előtt megerősítette a biztonsági intézkedéseket.



Korábban írtuk:



A legfrissebb adatok szerint öten életüket vesztették, huszonketten megsebesültek egy lövöldözésben csütörtökön a marylandi főváros, Annapolis egyik lapjának szerkesztőségében - jelentette az amerikai sajtó.



Első jelentések még négy ember haláláról és több sebesültről szóltak, hozzátéve, hogy a hatóságok egy gyanúsítottat elfogtak.



"Egy fegyveres több embert is meglőtt az irodámban, néhányan közülük meghaltak" - írta a lap egyik újságírója a Twitteren. További szemtanúk arról számoltak be, hogy a lap alkalmazottai az asztalok alá bújva próbáltak a lövések elől fedezékbe húzódni.



A lövöldözés a Capital Gazette című lap szerkesztőségében történt. Az újság az Egyesült Államok egyik legrégebbi napilapja.



További részletek egyelőre nem ismertek.



"Teljesen meg voltam rökönyödve, amikor meghallottam az annapolisi tragédia hírét" - írta Larry Hogan marylandi kormányzó Twitter-üzenetben.



A rendőrség sajtójelentések szerint evakuálta az újság székhelyéül szolgáló épületet, s felszólította a lakosságot, kerüljék el az időközben lezárt környéket. A helyszínre tűzszerészeket is riasztottak, hogy lehetséges robbanószerkezetek után átvizsgálja az épületet.



A New York Daily News című bulvárlap értesülése szerint a történteket követően a New York-i rendőrség elővigyázatosságból megerősítette a nagyobb médiumok szerkesztőségeinek őrzését. A nagyvárosban ugyanakkor nem érkezett közvetlen fenyegetés a szerkesztőségek címére.