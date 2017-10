Fegyveres lövöldözött Las Vegasban: halottak, sebesültek - fotók, videó

Az Index arról számolt be, hogy a lövöldözés helyszínét, a Mandalay Bay szálloda környékét lezárták, az épületet kiürítették, a támadót még keresik. A rendőrök kiürítették az épület huszonkilencedik emeletét, és felfelé, a harminckettedik emelet felé haladnak.Több mint 20 halálos és több mint száz sebesült áldozata van a támadásnak - jelentette be a város seriffje hétfő hajnali sajtótájékoztatóján.A rendőrség szerint egy helybéli volt a támadó, de a nevét nem közölték. A támadót lelőtték.A Los Angeles Times-ra hivatkozva azt írják, hogy a támadó a Mandalay Bay egyik hotelszobájából nyithatott tüzet a tömegre.Egy helyszíni videón az is jól kivehető, hogy hosszú sorozatlövést adtak le a tömegbe.Egy kórházi szóvivő azt mondta: a meglőtt és kórházba szállított 26 sebesült közül 14-nek az állapota válságos.A városi rendőrség a Twitteren jelentette be, hogy egy feltételezett elkövetőt lelőttek, ami arra utal, hogy nem zárják ki: nem egyedül lövöldözött emberekre.Az incidens helyi idő szerint vasárnap este fél tizenegykor kezdődött a Mandalay Bay Hotel és Kaszinónál egy country-koncert vége felé.Több embert meglőtt egy fegyveres vasárnap éjjel az egyesült államokbeli Las Vegasban - jelentették különböző források. A legfrissebb jelentés szerint, amely egy kórházi szóvivőre hivatkozik, az incidensnek két halálos és 24 sebesült áldozata van.Először arról érkezett jelentés, hogy valaki emberekre lő a Mandalay Bay Hotel és Kaszinó közelében, és riasztották a rendőrséget a helyszínre, majd hogy több embert lőtt sebbel kórházba szállítottak.A TASZSZ hírügynökség azt jelentette a Hollywood Reporter című lap értesülése alapján, hogy az áldozatokra a szálloda egyik erkélyéről lőtt a támadó.A jelentések alapján elképzelhető, hogy nem csak egy támadó lőtt.A hatóságok lezárták a szállodák övezte, Las Vegas Strip nevű sugárútszakaszt és a 15-ös számú államközi főutat. A McCarran nemzetközi repülőtérre irányuló egyes járatokat más repülőtérre irányítottak át.Szemtanúk szerint Jason Aldean énekes koncertje végén kezdődött a lövöldözés.