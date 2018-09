Faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Ferenc pápa közbenjárására Matteo Salvini olasz belügyminiszter végül engedélyezte augusztus végén, hogy a kikötőben veszteglő Diciotti nevű hajóról partra szállhassanak a migránsok -A megállapodás értelmében 20-20 bevándorlót Írország és Albánia vett át az olaszoktól, míg a többieket az olasz püspökség Rocca di Papában szállásolta volna el, ahol olaszul tanították volna őket és segítették volna a beilleszkedésüket.Az afrikai bevándorlók azonban nem kértek az egyház segítségéből. Salvini Twitter-üzenete szerint ugyanis 50 migráns eltűnt. A hatóságoknak fogalma sincs, hogy mi van velük, lehetséges, hogy már nincsenek is az országban. A belügyi tárca vezetője szerint ez az eset is jól mutatja, hogy ezek az emberek nem háború és az éhínség elől menekülnek, hanem azokat az országokat célozzák meg, ahol a legkedvezőbb a szociális ellátás.A Diciotti nevű hajó utasai között egyébként is több problémás migráns utazott. A kikötést követően őrizetbe vett az olasz rendőrség négy migránst, akiket embercsempészettel és szexuális visszaélések elkövetésével gyanúsítanak.