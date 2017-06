Faggyal és hóviharokkal kezdődött a nyár több északnyugat-oroszországi régióban

A meteorológusok a "nyári telet" a Barents-tenger felől hideg szelekkel érkező ciklonnal magyarázták. Szombaton volt a leghidegebb, a ciklon távozásával ismét melegszik majd az idő - mondták a nyugat-oroszországi meteorológiai szolgálatnál.



Teriberka falut - ahol a 2015-ben a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjra jelölt Leviatán című orosz filmdrámát forgatták - harmadik napja zárja el a hóvihar a külvilágtól.



Szakemberek szerint legalább tíz éve ez a leghavasabb nyárkezdet. A sarkkörön túli övezetbe még a tavasz sem érkezett meg, a fák nem rügyeznek, a folyókat és tavakat jég fedi, és több napja hóvihar tombol.



Karélia északi járásaiban szakad a hó, bár vasárnapra már plusz 11 Celsius-fokot várnak. A téli sportok kedvelői síre pattantak, Kosztomuksa utcáin megjelent a Télapó - közölte a város alpolgármestere. Olga Kerezsina elmondta, hogy korábban is szokott havazni nyár elején a térségben, de rendszerint már májusban kizöldülnek a fák.



"Idén még levél sincs a fákon, most kezdenek kibújni a rügyek" - mondta.



Arhangelszkben a hőmérséklet nappal nem érte el a plusz öt fokot sem, éjjel pedig mínusz kettőt mértek. A városban immár másodszor hosszabbítják meg a fűtési szezont, amely rendszerint május közepén ér véget. A térségben zuhog az eső.



Hasonló az időjárás Oroszország és Eurázsia legészakibb szigetcsoportján, az Északi-sarkhoz közeli Ferenc József-földön is.



A Kalinyingrádi terület balti-tengeri részén viszont igazi "nyárias" az időjárás, bár pénteken még figyelmeztetést adtak ki a viharveszély miatt a keleti térségekben a nulla-mínusz 2 Celsius-fokos reggeli fagyok miatt. Jelenleg 13-18 fokos a hőmérséklet, de így is megjelentek a nyaralók az üdülővárosok strandjain.