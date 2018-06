Ezrek vonultak a Brrooklyn-hídon Manhattenbe: fegyverellenes tüntetést tartottak New Yorkban

A tiltakozást a februári, floridai iskolai lövöldözés túlélői által alapított szervezet, a Youth Over Guns szervezte. A legtöbben narancsszínű ruhát vettek fel, ami a fegyveres erőszak elleni tiltakozás színévé vált az országban.



A tiltakozó megmozduláson beszédet mondott Aalayah Eastwood, aki maga is túlélte a parklandi Marjory Stoneman Douglas gimnáziumban a lövöldözést. Julianne Moore és Susan Sarandon színésznő is ott volt a tömegben.



Szombaton országszerte több hasonló tiltakozást szerveztek az Egyesült Államokban, melyeknek közös céljuk volt, hogy felhívják a figyelmet a fegyveres erőszak veszélyére, és elérjék, hogy az egyes szövetségi államok szigorúbb fegyvertartási törvényeket fogalmazzanak meg.