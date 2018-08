Ez most nem egy film: az angolok dombra mentek fel és hegyről jöttek le

Az angolok, akik dombra mentek fel és hegyről jöttek le: két amatőr hegymászó alapos méréseinek köszönhetően újabb heggyel gyarapodott Anglia, egy eddig dombnak tekintett magaslatról ugyanis kiderült, hogy valójában hegy.



A 69 éves John Barnard és a 68 éves Graham Jackson sikeréről pénteki számában tudósított a The Daily Telegraph. A brit napilap szerint a tóvidéken fekvő Miller Moss átminősítésével immáron 446 hegy szerepel John és Anne Nuttall Angliára és Walesre kiterjedő híres összesítésében (The Mountains of England & Wales).



A két férfi - korábban kollégák - több mint egy évtizede járják a hegyeket annak reményében, hogy pontosítani tudják az adatokat, méréseik révén pedig heggyé minősítenek át dombokat.



Az Ordnance Survey (OS), Nagy-Britannia hivatalos térképészeti ügynöksége, eddig 30 módosítást vezetett át az általa kiadott térképeken a munkájuknak köszönhetően.



Angliában a 2000 láb (609,6 méter) feletti magaslatok minősülnek hegynek. A Miller Moss az OS térképein 609 méteres magassággal szerepelt, John Barnard és Graham Jackson azonban nyolcórányi méréssel bebizonyította, hogy valójában 610,1 méter magas. A páros 3700 font értékű, kifinomult GPS-felszerelést használ.



"Nagyszerű érzés" - mondta sikerükről az újságnak Graham Jackson. John Barnard hozzátette, sokszor előfordul, hogy felmásznak valahová, órákat töltenek fenn, méréseik azonban nem mutatnak változást. "Szóval nagyszerű, ha ilyen eredmény születik".



Kettejük közül John Barnard mindig is lelkes túrázó volt, de dombokat és hegyeket mérni csak 2006-ban kezdett Graham Jacksonnal. Ma már ez a szenvedélyük. Az első sikerük a Birks Fell volt Észak-Yorkshire grófságban. Kiderült, hogy kétezer láb fölött van, noha addig alacsonyabbnak vélték.



Elmondták, az Ordenance Survey úgy méri meg a dombok és a hegyek magasságát, hogy repülővel elrepülnek felettük, fényképeket csinálnak. Ez a fotogrammetria. A felvételeket felhasználva háromdimenziós modelleket készítenek, annak alapján állapítják meg a dombok és a hegyek magasságát. Ez a módszer azonban csak plusz-mínusz háromméteres pontossággal működik, így kettejük számára bármilyen magaslat érdekes lehet, amely 606 és 612 méter között van. A páros több száz mérést végzett már Angliában, Walesben és Skóciában, de csak kevés esetben volt szükség változtatásra. "Az OS adatai igen pontosak" - állapították meg.



Az Ordenance Survey szóvivője dicsérte a kettős munkáját. Mint mondta, hosszú évek óta dolgoznak velük, segítették őket méréseik hitelesítésében. Megerősítette, hogy az általuk kiadott térképeken frissíteni fogják a Miller Moss magasságát.