Ez egyre durvább: most Brett Ratner rendezőt és Dustin Hoffmannt vádolták meg szexuális zaklatással

Dustin Hoffmann

Anna Graham Hunter írónő a The Hollywood Reporter című filmes szaklapban azt állította, hogy az 1980-as években Dustin Hoffman fogdosta őt Az ügynök halála című tévéfilm forgatásakor, "szexről beszélt nekem és előttem".Az Oscar-díjas színész szerdán közleményben kért bocsánatot "mindenért, amit elkövethettem, és ami kényelmetlen helyzetbe hozhatta őt".A Los Angeles Times amerikai napilap szerint Olivia Munn arra panaszkodott, hogy amikor 2004-ben felkereste Brett Ratnert Az utolsó gyémántrablás című filmjének forgatáskor, a rendező jelenlétében végzett önkielégítést lakókocsijában. Munn az esetről már írt Ratner megnevezése nélkül egy 2010-ben kiadott esszégyűjteményében.

Brett Ratner

A Los Angeles Times beszámolt más esetekről is, amikor a rendező agresszívan közelített színésznőkhöz, egyeseket még a mellékhelyiségbe is követett.A Ratnerrel szerződésben álló Warner Bross filmstúdió, közölte, hogy "tudatában van a Los Angeles Timesban felmerült vádaknak, és vizsgálja a helyzetet".A Beverly Hills-i rendőrség kedden bejelentette, hogy vizsgálatot indít a Harvey Weinstein és James Toback ellen szexuális erőszak vádjával érkezett számos feljelentés ügyében.

A The New York Times és a The New Yorker október eleji tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt hetekben nők tucatjai, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, valamint európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket, több nő nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert.New York állam és New York rendőrsége, valamint a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján.James Toback forgatókönyvíró-rendezőt több mint 200 nő vádolta meg szexuális zaklatással a Weinstein-ügy nyomán amerikai sajtóértesülések szerint.Egy brit és egy mexikói színész Kevin Spacey Oscar-díjas amerikai színészt vádolta meg szexuális zaklatással.