Extrém hőség tombol Izrael több vidékén

Szélsőséges hőhullám tombol Izrael több vidékén: a Jordán folyó völgyében, a Holt-tengernél és az attól délre eső Arava-sivatagban még a Közel-Keleten is szokatlanul magas, 47 Celsius fokos hőmérsékletet mértek hétfőn - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.



A meteorológusok arra is rámutattak, hogy noha Tel-Avivban és a Földközi-tenger parti sávjában csak 32-33 Celsius fok a jellemző, a különlegesen magas páratartalom miatt azonban az ott élők ezt is negyvenfokos hőségnek érzékelik.



A szélsőséges időjárás miatt az izraeli hadsereg felfüggesztette minden gyakorlatozását, mert attól tartottak, hogy a katonák napszúrást kapnak, vagy kiszáradnak.



Britney Spears énekesnő hétfőn tartja első izraeli koncertjét, és a szervezők a különleges időjárás miatt felszólították a közönséget, hogy az este hatkor, még naplemente előtt kezdődő rendezvényre vegyenek fel sapkát a tűző nap ellen, vigyenek magukkal vizet, és kenjék be magukat fényvédő krémekkel. A koncerten jelentős számú egészségügyi személyzet gondoskodik majd a nagy meleg miatt esetleg ápolásra szoruló rajongókról.



A ynet arról is beszámolt, hogy a Ramat Gan szafariparkban ezekben a napokban különleges hőségmenüt kapnak a vadak: az oroszlánoknak például jégbe fagyasztott csirkékkel kedveskednek a gondozók.