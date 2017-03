Europol: több mint 5000 bűnszervezet működik az EU-ban

Az elemzés szerint a szervezett bűnözés az elmúlt négy évben érezhetően fokozódott, és Rob Wainwright, az Europol igazgatója szerint jelentősen át is alakult. "Erre nekünk is fel kell készülnünk" - tette hozzá az igazgató.



A mai bűnszervezeteknek már alig van valami közük a régi maffiafilmek közhelyeihez, és szinte már multinacionális vállalatokként működnek - írta a dpa német hírügynökség a jelentést ismertetve. Az Europol által összegyűjtött adatok tanúsága szerint a bűnszervezetek működése egyre inkább nemzetközi jelleget ölt, jó kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, és a legkorszerűbb technológiákkal dolgoznak.



Az Europol illetékesei egyebek között arra számítanak, hogy a kábítószercsempészek hamarosan drónokat vetnek be. A szervezett bűnözés több mint harmadának van köze drogok előállításához, kereskedelméhez vagy eladásához, és a kábítószer-kereskedelem jelenti még mindig a legnagyobb piacot a maffiához hasonló csoportosulások számára. Emellett az Európai Unió "kulcsrégiónak számít a szintetikus kábítószerek ipari mértékű termelése miatt" a nemzetközi drogkereskedelem számára - olvasható a jelentésben, amely szerint évente ezek a bűnszervezetek mintegy 24 milliárd euró (7400 milliárd forint) bevételre tesznek szert szintetikus drogok előállításával és terjesztésével.



Az Europol szakértői egyre nagyobb fenyegetést látnak a kiberbűnözésben is a lakosság biztonságára nézve, az internetet kihasználó bűnözők ugyanis egyre gyakrabban követnek el adatlopást vagy zárolnak számítógépeket, amelyek fölött az ellenőrzést csak váltságdíj fizetése után adják vissza a tulajdonosoknak. "Az adatok nagyon értékes árut jelentenek a bűnözők számára" - olvasható a dokumentumban. Az Europol szerint az egyszerű felhasználók mellett vállalatok és kormányok is áldozatul eshetnek ilyen bűncselekményeknek.



Ugyanakkor a kiberbűnözők a szolgálataikat nemcsak a darkneten - az internetnek speciális technológia révén névtelenséget biztosító, a bűnözők által szívesen használt részében - ajánlják fel, hanem a legális árucsereoldalakon is. "A bűnözés szolgáltatássá lett" - jellemezte az új trendet Wainwright.



A jelentés megállapította, hogy a migrációs válsággal összefüggésben az emberkereskedelem is jelentősen megnőtt, de a "hagyományos bűncselekmények" sem mentek ki a divatból, a bűnszervezetek az autólopás, csalás, pénzmosás és zsebtolvajlás területén is aktívak maradtak.