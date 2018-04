Európa Tanács: egyre nagyobb problémát jelent a modern kori rabszolgaság Európában

"Vizsgálatunk azt mutatja, hogy Európában nő az emberkereskedők áldozatainak száma, akiket borzalmas körülmények között dolgoztatnak" - emelték ki a tavalyi évre vonatkozó értékelésben.



A munkaerő kizsákmányolása Belgiumban, Cipruson, Georgiában, Nagy-Britanniában, Portugáliában és Szerbiában is az "emberkereskedelem elsődleges formájává" lépett elő, de a növekvő trend minden egyes vizsgált államban megfigyelhető.



A jelentés szerint az azonosított áldozatok többsége férfi, noha nők és gyerekek is érintettek, a bevándorlók pedig különösképpen ki vannak téve a kizsákmányolás veszélyének.



A férfiakat elsősorban a mezőgazdaságban, az építőiparban és a halászatban dolgoztatják, a nők pedig leggyakrabban háztartási és gondozási feladatokat látnak el. Utóbbiak közül sokakat egyszerre munkacélú és szexuális kizsákmányolásnak is áldozatai.



Mint írták, keveseket ítélnek el emberkereskedelem miatt, a hivatalos adatokat pedig rendszerint alábecsülik, így nem adnak megfelelő képet a probléma valós mélységéről.



"Az áldozatok gyakorta vonakodnak a hatóságokhoz fordulni, mivel félnek a kitoloncolástól vagy a bűnözői hálózatok bosszújától. Nagyon ritkák az elkövetők elleni vádemelések és ítéletek" - hangsúlyozta Siobhán Mullally, a GRETA elnöke.



Elmondta, hogy több ország már eddig is fontos intézkedéseket hozott meg ezen a téren, számos másikban azonban még jelentős reformokra lenne szükség. Hozzátette, a visszaélések felszámolása érdekében a hatóságoknak szorosan együtt kell működniük a civil szervezetekkel, a szakszervezetekkel és a magánszektorral.